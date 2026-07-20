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हरियाणा में लॉन्च के ही अगले दिन खराब हो गई हाइड्रोजन ट्रेन ?, जानिए अधूरा नहीं पूरा सच

चंडीगढ़ : देश की पहली स्‍वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन की 17 जुलाई को लॉन्चिंग हुई. हरियाणा के जींद से पीएम मोदी ने धूमधाम से हरी झंडी दिखाकर हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया. ट्रेन की लॉन्चिंग के बाद सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें दावा किया गया है कि हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्चिंग के अगले ही दिन खराब हो गई थी.

क्या खराब हो गई थी हाइड्रोजन ट्रेन ? : क्या जींद से लॉन्चिंग के बाद हाइड्रोजन ट्रेन खराब हो गई और उसे डीजल इंजन के जरिए खींचकर ले जाना पड़ा और क्या इसी वजह से शनिवार (सैटरडे) को हाइड्रोजन ट्रेन पटरी पर नज़र नहीं आई. क्या हाइड्रोजन ट्रेन में ऐसी कुछ बड़ी खराबी आ गई कि उसे खींचने के अलावा कोई और रास्ता बाकी नहीं रह गया. आखिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस दावे में कितना दम है.

हाइड्रोजन ट्रेन को डीजल इंजन खींचता दिखा : वायरल मैसेज में एक वीडियो अटैच किया गया है जिसमें हाईड्रोजन ट्रेन को डीजल इंजन से खींचता हुआ दिखाया गया है और लिखा गया है कि "दूसरे दिन खराब हो गई हाइड्रोजन ट्रेन जिसको डीजल इंजन खींचकर ले जा रहा है. बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि उद्घाटन के अगले दिन हाइड्रोजन ट्रेन में आई खराबी. इस वायरल हो रहे मैसेज को देखकर लगेगा कि हाइड्रोजन ट्रेन में खराबी आ गई है और डीजल इंजन उसे खींच रहा है. देखने वाला तो यही समझेगा और ऐसे में 650 से ज्यादा लोगों ने इस वायरल हो रहे मैसेज को रीपोस्ट तक किया है. अब ऐसे में सवाल है कि क्या ये वाकई सच है या फिर सभी को अधूरा सच बताया जा रहा है.

रेलवे ने बताया पूरा सच : सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस दावे को भारतीय रेलवे ने सरासर भ्रामक बताया है. उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन (DLI Division NR) के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल (@drm_dli) ने इस भ्रामक पोस्ट की सच्चाई बताई है. पोस्ट में कहा गया है कि "हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन जींद-सोनीपत के बीच ही किया जा रहा हैं. स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अनुसार, हाइड्रोजन ट्रेन को मेंटिनेंस के लिए आने जाने के लिए, लोकोमोटिव (इंजन) का उपयोग किया जाएगा. उक्त पोस्ट भ्रामक एवं तथ्यहीन हैं."