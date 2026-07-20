क्या संसद मार्च हो गया विफल? युवाओं ने उठाई आवाज तो मिले आंसू गैस गोले और लाठी-डंडे
सीजेपी और सोनम वांगचुक द्वारा 'संसद मार्च' करने के आह्वान पर हजारों की संख्या में युवा पहुंचे जंतर-मंतर,प्रशासन की सख्त व्यवस्था से नहीं पहुंचे संसद
Published : July 20, 2026 at 8:30 PM IST|
Updated : July 20, 2026 at 8:36 PM IST
नई दिल्ली: काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा 20 जुलाई को जंतर-मंतर से देश की संसद तक 'संसद मार्च' करने का आह्वान किया गया था. हजारों की संख्या में युवा व अन्य लोग पहुंचे, लेकिन घंटों तक उन्हें संसद की ओर नहीं जाने दिया गया. घंटों की जद्दोजहद के बाद किसी तरह युवा पटेल चौक तक पहुंचे तो वहां पर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए. इससे पहले कई बार प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए. आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद आंदोलनकारियों को वहां से भागना पड़ा, इस तरह दिल्ली पुलिस ने संसद मार्च को विफल कर दिया. पुलिस जंतर-मंतर को भी खाली कराने में जुटी हुई है.
सीजेपी ने एक महीने पहले शुरू किया था प्रदर्शन: नीट पेपर लीक के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे व शिक्षा व्यवस्था में सुधार समेत कई मांगों को लेकर सीजेपी ने एक महीने पहले जंतर-मंतर पर प्रदर्शन शुरू किया था. इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 23 दिन पहले भूख हड़ताल शुरू कर दी और 20 जुलाई को उन्होंने संसद मार्च का आह्वान किया, जिसमें लोगों से जंतर-मंतर पहुंचकर देश की संसद तक पैदल मार्च करने की अपील की थी, क्योंकि 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा था.
संसद मार्च की रणनीति विफल करने में जुटी रही पुलिस
20 जुलाई को संसद मार्च में पूरी ताकत झोंकने की रणनीति के तहत देशभर से लोगों के पहुंचने का आह्वान किया गया. लेकिन प्रशासन व पुलिस ने इस प्रदर्शन को नाकाम करने के लिए पहले से ही एक मजबूत रणनीति तैयार की थी. आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि कैसे इस संसद मार्च की रणनीति को विफल करने के लिए प्रशासनिक तंत्र ने जमीन से लेकर डिजिटल स्पेस तक घेराबंदी की.
संसद मार्च में पहुंचने से पहले ही लोगों की घेराबंदी
20 जुलाई की सुबह से ही देश के अलग-अलग हिस्सों से युवा, छात्र व समर्थक ट्रेन, निजी बसों और सार्वजनिक परिवहन के जरिए दिल्ली पहुंचना शुरू हो गए थे. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब व राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों से लोग जंतर-मंतर पर पहुंचने लगे. युवाओं का एक ही मकसद था - जंतर-मंतर पर एकत्र होकर सीधे संसद भवन की ओर रुख करना.
जंतर-मंतर के पास के सभी मेट्रो स्टेशनों को किया बंद
भीड़ को संसद मार्ग तक पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस ने सबसे पहले सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर नियंत्रण किया. दिल्ली पुलिस की तरफ से जंतर-मंतर के आसपास के सभी मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया, जिससे लोग जंतर-मंतर न पहुंच सकें. अन्य मेट्रो स्टेशनों से बाहर आकर लोग जंतर-मंतर की ओर आगे बढ़े तो दिल्ली पुलिस ने जगह-जगह बैरिकेडिंग करके उन्हें रोक दिया. लेकिन हजारों की संख्या में लोग रात से ही जंतर-मंतर पर मौजूद थे. बड़ी संख्या में लोग पुलिस की घेराबंदी से पहले ही पहुंच चुके थे.
प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक हिरासत में लिया
पहली बैरिकेडिंग को तोड़ते ही पुलिस ने लाठीचार्ज कर दर्जनों युवाओं, छात्र नेताओं और आगे चल रहे कार्यकर्ताओं को बलपूर्वक हिरासत में ले लिया.प्रदर्शनकारियों का मनोबल तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस लाउडस्पीकर के जरिए लगातार घोषणाएं करती रही कि क्षेत्र में धारा 144 लागू है, इसलिए जगह को जल्द से जल्द खाली कर दें. पुलिस ने स्पष्ट किया कि संसद मार्च की न तो कोई अनुमति मांगी गई है और न ही ऐसी कोई आधिकारिक अनुमति दी गई है.
खाकी के साथ अर्धसैनिक बलों का रहा पहरा
केवल दिल्ली पुलिस ही नहीं, बल्कि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए जंतर-मंतर के आसपास के पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था. दिल्ली पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की कई टुकड़ियों को अत्याधुनिक हथियारों, वाटर कैनन और आंसू गैस की गाड़ियों के साथ तैनात किया गया था, ताकि पुलिस स्थिति को काबू में रख सके.
संसद मार्च ने बता दिया की युवाओं के मुद्दे सियासत के केंद्र में
दोपहर 2:36 बजे दिल्ली पुलिस ने बारिश के बीच ही आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए. इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर जूते, चप्पल, पानी की बोतलें व अन्य चीजें फेंकना शुरू कर दिया. दिल्ली पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले छोड़कर प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलती रही. इससे भीड़ तितर-बितर हो गई. युवाओं की संसद मार्च की कोशिश को पुलिस की बहुस्तरीय रणनीति व प्रशासनिक सख्ती ने संसद के मुख्य द्वार तक पहुंचने से पहले ही पूरी तरह नाकाम कर दिया.
पुलिस का सहयोग करने की अपील
जनता को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफवाहों, गलत जानकारी या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और न ही उन्हें फैलाएं. नागरिकों से अनुरोध है कि वे जानकारी के विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें और शांति, सद्भाव व कानून-व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें.
भले ही कागजों पर और प्रशासन के लिहाज से यह 'संसद मार्च' विफल हो गया हो, लेकिन जिस तरह देश के कोने-कोने से युवा अपनी आवाज उठाने दिल्ली पहुंचे थे, उसने यह साबित कर दिया कि युवाओं के मुद्दे आज भी देश की सियासत के केंद्र में बने हुए. हैं.
ये भी पढ़ें :