JEE मेन्स में आप सेलेक्ट नहीं हो पाए ? कोई बात नहीं; यह अंत नहीं, आपकी एक नई शुरुआत है

JEE मेन्स में NITs-IITs में सीटें न मिलें, निराश न हों. यह आगे की मंज़िल की शुरुआत है. ( ETV Bharat )

JEE Mains के अलावा भी इंजीनियरिंग और अन्य क्षेत्रों में करियर बनाने के कई बेहतरीन ऑप्शन उपलब्ध हैं, जैसे:

छात्र अक्सर JEE Mains को जीवन की एकमात्र 'मंज़िल' मान लेते हैं. जब रिज़ल्ट उनके उम्मीद के मुताबिक नहीं होते, तो वे ख़ुद की क्षमता पर ही संदेह करने लग जाते हैं. जबकि 'तथ्यात्मक वास्तविकता' यह है कि JEE Mains तो केवल एक गेटवे है, न कि आख़िरी मंज़िल. दुनिया के बेशुमार सफलतम इंजीनियर, वैज्ञानिक और उद्यमी IIT से नहीं पढ़े होते हैं. मिसाल के तौर पर, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला ने मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एजुकेशन हासिल की है. यह JEE के दायरे में नहीं आता था.

लखनऊ: JEE Mains को भारत में इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है. हर साल तकरीबन 12 से 14 लाख छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन NITs और IITs में सीटों की संख्या सीमित होती है, लिहाजा केवल कुछ प्रतिशत छात्र ही सफल हो पाते हैं. ऐसे में जिनका सेलेक्शन नहीं हो पाया है, उनमें निराशा और तनाव का भाव आना स्वाभाविक है, लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि एक एग्ज़ाम किसी युवा के भविष्य की पूरी क्षमता का निर्धारण नहीं कर सकती.

अन्य एंट्रेंस एक्ज़ाम: BITSAT, VITEEE, SRMJEEE और COMEDK जैसे एक्ज़ाम्स देश के टॉप निजी संस्थानों में एंट्री का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जहां का प्लेसमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर NIT के समकक्ष हैं.

State Entrance Exams : प्रत्येक राज्य, जैसे कि WBJEE, MHT CET, REAP अपने बेहतरीन सरकारी कॉलेजों के लिए एक्ज़ाम आयोजित करता है. यहां कम लागत में उत्कृष्ट शिक्षा हासिल की जा सकती है.

एमर्जिंग फ़ील्ड: आज का दौर केवल ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग का नहीं है. डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सेफ्टी, और डिजाइनिंग जैसे फील्ड में डिग्री लेने के लिए JEE कंपल्सरी नहीं है. कई संस्थान इन मॉडर्न कोर्सेस में सीधे या अन्य मानदंडों के आधार पर प्रवेश देते हैं.

कौशल बनाम संस्थान (Skill vs Institute)

आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड और टेक इंडस्ट्री 'डिग्री' से कहीं ज्यादा 'स्किल' यानी कौशल को अहमियत दे रही है. Google, Apple और Amazon जैसी कंपनियाँ अब भर्ती के समय यह नहीं देखतीं कि आप किस कॉलेज से हैं, बल्कि यह देखती हैं कि आप Coding, Problem Solving और Project Management में कितने निपुण हैं. यदि आप किसी मामूली कॉलेज से भी पढ़ाई करते हैं और अपने स्किल पर काम करते हैं, तो आपकी कामयाबी की संभावना एक औसत आईआईट्यिंस से कहीं ज़्यादा हो सकती है.

ऐसे में आप निराशा को खुद पर हावी न होने दें. असफलता का मतलब हार तो कतई नहीं है, बल्कि अपनी रणनीति को बदलने का संकेत है. JEE Mains में सफल न होना आपके सपनों का अंत तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक अलग रास्ते की शुरुआत है. मंज़िलें और भी हैं और रास्ते कई. आवश्यकता है, तो बस एक नई ऊर्जा के साथ खुद को तैयार करने की और अपने इंटेरेस्ट के मुताबिक सही डायरेक्शन चुनने की, क्योंकि ज़िंदगी और कैरियर दोनों ही डिग्री नहीं कौशल के मोहताज होते हैं और कौशल के लिए हुनर को माजते रहना ज़रूरी है.