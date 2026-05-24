41 डिग्री पारे में बम की तरह फटा छत पर रखा सिलिंडर, दीवारों पर दरारें, 100 मीटर दूर तक मिले ईट-पत्थर
मुरादाबाद का मामला, गनीमत रही किसी की जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, एसी का आउटर भी फट गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 24, 2026 at 12:41 PM IST|
Updated : May 24, 2026 at 1:01 PM IST
मुरादाबाद: भीषण गर्मी में अभी तक आपने एसी फटने के मामले सुने होंगे. इस बार सिलिंडर फटने का मामला सामने आया है. यह मामला जिले में चर्चा का विषय़ बन गया है. बताया जा रहा है कि छत पर कड़ी धूप के बीच रखा एक सिलिंडर अचानक फट गया. यही नहीं एसी का कंप्रेसर भी फट गया. सिलिंडर की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया. बताया जा रहा है कि सिलिंडर के टुकड़े 100 मीटर दूर तक गए हैं. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.
कहां फटा सिलिंडर: बता दें कि जनपद मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र के कहारों वाला मंदिर के पास स्थित एक तीन मंजिला मकान में कल शाम तेज धमाके की आवाज हुई. दरअसल कल मुरादाबाद में 41 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम तापमान पहुंच गया था. यहां रहने वाले मोहम्मद इमरान के भाई वसी बताया कि उनके तीन मंजिला मकान में छत पर सिलिंडर रखा था. उनके मुताबिक भीषण गर्मी के चलते यह सिलिंडर फट गया. साथ ही पास में लगा एयर कंडीशन का आउटर भी तेज धमाके के साथ फट गया. धमाका इतना तेज था कि उसकी गूंज आसपास के दूसरे मोहल्ले में भी सुनाई दी.
धमाके की आवाज सुन दौड़े लोग: जैसे ही तपती दोपहर में छत पर रखा सिलिंडर तेज आवाज के साथ फटा तो आसपास रहने वाले घरों के लोग बाहर निकल आए. इमरान के घर के बाहर भीड़ जमा हो गई. बताया जा रहा है कि आसपास के कई घरों की पानी की टंकी भी धमाके से फट गई. गनीमत यह रही के इस धमाके के बाद कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है. हालांकि धमाके के बाद सिलिंडर के टुकड़े बिखर गए हैं.
पुलिस क्या बोली: मुगलपुरा थाना अध्यक्ष केके राणा ने बताया कि गर्मी के कारण एक घर में रखा एलपीजी सिलेंडर फट गया है. इसकी वजह से तेज धमाका हुआ था. उन्होंने बताया की छत पर एयर कंडीशन का आउटर भी लगा था वह भी फट गया है. इससे वहां अफरा तफरी मच गई. पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. अभी स्थिति सामान्य है.
घर में दरारें ही दरारें: मोहम्मद वसी ने बताया कि घर में कोई प्रोग्राम था जिसकी वजह से छत पर सिलेंडर रखा था, तेज़ गर्मी की शिद्दत के चलते शनिवार दोपहर बाद सिलिंडर फट गया. एयर कंडीशन का आउटर भी फट गया जिससे तेज धमाका हुआ. उन्होंने बताया कि इस धमाके से घर में कहीं दरारें पड़ गई और काफी नुकसान हुआ है.
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