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राज्यसभा के टिकट वितरण में कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश! जानिये भाजपा ने किसे बनाया उम्मीदवार?

लखनऊ : राज्यसभा के चुनाव को लेकर टिकट बंटवारे में सामाजिक समीकरण साधने के साथ ही संगठन के पुराने पदाधिकारियों को टिकट देकर भाजपा ने उन कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का पूरा ख्याल रखती है. टिकट बंटवारे में संगठन के उन चेहरों को पार्टी ने मैदान में उतारा है, जो पार्टी और संगठन को लगातार आगे बढ़ा रहे थे.

आठ में से चार को छोड़ बाकी सभी संगठन के पदाधिकारी : राज्यसभा के लिए बीजेपी की तरफ से आठ सीटों पर जारी टिकट बंटवारे में 4 प्रत्याशियों को छोड़कर बाकी अन्य सभी प्रत्याशी किसी न किसी रूप में पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे थे. जबकि चार प्रत्याशियों में से एक वर्तमान में सरकार में मंत्री हैं, दूसरे विद्यासागर सोनकर, प्रियंका सिंह रावत और राम प्रताप सिंह शामिल हैं. जिन्होंने सांसद, विधायक और एमएलसी के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं.

चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं के एक वर्ग के अंदर नाराजगी देखने को मिल रही थी. ऐसे में विधानसभा चुनाव में जाने से पूर्व भाजपा ने राज्यसभा के टिकट में संगठन के पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट देकर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है. साथ ही कार्यकर्ताओं के बीच संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का पूरा ख्याल रखती है.



इन्होंने की संगठन की सेवा : वहीं, माना जा रहा है कि पार्टी को आगे बढ़ाने का काम जिन कार्यकर्ताओं ने किया, उनमें से चार लोगों को पार्टी ने राज्यसभा का टिकट दिया है. इनमें प्रतापगढ़ के रहने वाले राधाकांत ओझा लंबे समय से पार्टी से जुड़े हैं. इसी तरह प्रकाश पाल भाजपा संगठन के एक बेहद अनुभवी और जमीन से जुड़े नेता हैं. वह यूपी बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं और वर्तमान में पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष (कानपुर क्षेत्र) की भूमिका भी निभा चुके हैं.

इसी तरह गोपी कृष्णा पाण्डेय भाजपा संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाते आए हैं. वर्तमान में वह भाजपा राष्ट्रीय किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं. वह गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पार्टी के संगठनात्मक कार्यों के प्रभारी/सह-प्रभारी भी रह चुके हैं. वहीं, श्रुति गंगवार एक मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती हैं. वह बरेली के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की अध्यक्ष रह चुकी हैं और बहेड़ी क्षेत्र में लंबे समय से जनसेवा व सामाजिक कार्यों में बेहद सक्रिय हैं.









बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता संगठन आधारित पार्टी है. पार्टी की नजर में सभी कार्यकर्ता बराबर हैं. कोई भी कहीं जा सकता है, इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी. उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, लेकिन सबसे पहले टिकट अपने परिवार को दिया. तीसरा कैंडिडेट वह ला नहीं पाए. भारतीय जनता पार्टी "सबका साथ सबका विकास" के मूलमंत्र पर काम करते हुए सभी वर्ग के लोगों का ख्याल रखती है.

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