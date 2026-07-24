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गुपचुप ले जा रहे थे हीरे-सोने के जेवर, वाराणसी कैंट स्टेशन पर पुलिस ने दबोचा

जीआरपी की टीम दोनों यात्रियों को हिरासत में लिया, पूछताछ कर भेजा गया जेल.

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वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया करोड़ों का हीरे और सोने का आभूषण. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 4:20 PM IST

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वाराणसी: बनारस कैंट रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान हड़कंप मच गया. 2 यात्रियों के बैग से करोड़ों के हीरे और सोने के आभूषण मिले हैं. जीआरपी की टीम ने दोनों यात्रियों को हिरासत में लिया है. जीआरपी की पूछताछ के साथ ही इनकम टैक्स विभाग भी अब रेलवे स्टेशन पर कर पूछताछ कर रही है, जिसमें टैक्स चोरी की बात भी सामने आ रही है.

जीआरपी प्रभारी निरीक्षक रजोल नागर (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, सावन को लेकर वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर गहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था. इस दौरान प्लेटफार्म नंबर 6 और 7 पर चेकिंग के दौरान 2 यात्रियों के बैग से आभूषण मिले. ये आभूषण सोने और हीरे के थे, जिसमें डायमंड की घड़ी, चेन और सोने की अंगूठियां शामिल हैं. जीआरपी की टीम दोनों यात्रियों को हिरासत में लेकर आभूषण के साथ थाने ले गई, जहां उनसे पूछताछ की गई है. बता दें, इनकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है.

जीआरपी प्रभारी निरीक्षक रजोल नागर ने बताया कि पूछताछ में दोनों आरोपियों ने कहा है कि ये दोनों गुजरात के रहने वाले हैं और बनारस से आभूषणों की खरीदारी कर वापस जा रहे थे. जीआरपी ने इस मामले में टैक्स चोरी की संभावना के साथ इनकम टैक्स विभाग को सूचित किया है. प्रारंभिक पूछताछ में ये बात सामने आई है कि व्यापारी टैक्स चोरी के लिए ये सारे ऑर्डर बैग में भरकर ले जा रहे थे, ताकि कुल आभूषणों पर इन्हें टैक्स न देना पड़े. फिलहाल उनको जेल भेज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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