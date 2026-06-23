ETV Bharat / state

बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक से निकले हीरे , सीएम साय ने बताया बड़ी उपलब्धि

रायपुर : छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है. महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र स्थित बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में वैज्ञानिक अन्वेषण के दौरान हीरे मिले हैं. इस खोज ने प्रदेश को खनिज संपदा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है. एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड ने 200 टन बल्क सैंपल के परीक्षण एवं प्रसंस्करण के बाद कुल 5 हीरे प्राप्त किए हैं, जिनका कुल वजन 1.22 कैरेट है. यह उपलब्धि क्षेत्र में हीरा खनिजीकरण की संभावनाओं की पुष्टि करता है साथ ही भविष्य में बड़े पैमाने पर निवेश, राजस्व सृजन और रोजगार के नए अवसरों का आधार बन सकता है.

200 टन सैंपल से मिले हीरे

एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड ने राज्य शासन को इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है.इसके अनुसार, बलौदा-बेलमुंडी क्षेत्र में वैज्ञानिक सर्वेक्षण, स्ट्रीम सेडिमेंट सैंपलिंग, भू-भौतिकीय अध्ययन एवं अन्वेषण ड्रिलिंग किए गए. चिन्हित क्षेत्र से लगभग 200 टन खनिज सामग्री का बल्क सैंपल इकट्ठा कर परीक्षण किया गया. प्रोसेसिंग के बाद मिले पांच हीरों में दो जेम क्वॉलिटी और तीन दूसरे श्रेणी के हीरे मिले हैं.

बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक से निकले हीरे (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

सीएम साय ने बताया बड़ी उपलब्धि

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि को छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत उत्साहजनक बताते हुए कहा कि प्रदेश की आर्थिक क्षमता और प्राकृतिक संसाधनों के वैज्ञानिक दोहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक अन्वेषण, पारदर्शी प्रबंधन और मूल्य संवर्धन आधारित औद्योगिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है.