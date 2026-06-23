बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक से निकले हीरे , सीएम साय ने बताया बड़ी उपलब्धि
महासमुंद जिले का नाम जल्द ही डायमंड प्रोडक्शन के लिए जाना जाएगा.यहां के बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में प्रोसेस के बाद हीरे मिले हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 23, 2026 at 1:44 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है. महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र स्थित बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में वैज्ञानिक अन्वेषण के दौरान हीरे मिले हैं. इस खोज ने प्रदेश को खनिज संपदा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है. एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड ने 200 टन बल्क सैंपल के परीक्षण एवं प्रसंस्करण के बाद कुल 5 हीरे प्राप्त किए हैं, जिनका कुल वजन 1.22 कैरेट है. यह उपलब्धि क्षेत्र में हीरा खनिजीकरण की संभावनाओं की पुष्टि करता है साथ ही भविष्य में बड़े पैमाने पर निवेश, राजस्व सृजन और रोजगार के नए अवसरों का आधार बन सकता है.
200 टन सैंपल से मिले हीरे
एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड ने राज्य शासन को इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है.इसके अनुसार, बलौदा-बेलमुंडी क्षेत्र में वैज्ञानिक सर्वेक्षण, स्ट्रीम सेडिमेंट सैंपलिंग, भू-भौतिकीय अध्ययन एवं अन्वेषण ड्रिलिंग किए गए. चिन्हित क्षेत्र से लगभग 200 टन खनिज सामग्री का बल्क सैंपल इकट्ठा कर परीक्षण किया गया. प्रोसेसिंग के बाद मिले पांच हीरों में दो जेम क्वॉलिटी और तीन दूसरे श्रेणी के हीरे मिले हैं.
सीएम साय ने बताया बड़ी उपलब्धि
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि को छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत उत्साहजनक बताते हुए कहा कि प्रदेश की आर्थिक क्षमता और प्राकृतिक संसाधनों के वैज्ञानिक दोहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक अन्वेषण, पारदर्शी प्रबंधन और मूल्य संवर्धन आधारित औद्योगिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है.
छत्तीसगढ़ पहले से ही देश के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों में शामिल है. लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट तथा चूना पत्थर के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है. अब हीरा संभावनाओं की पुष्टि से प्रदेश की खनिज विविधता और अधिक समृद्ध होगी तथा खनिज अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी.राज्य सरकार की नीति केवल खनिजों के उत्खनन तक सीमित नहीं है, बल्कि खनिज आधारित उद्योगों, मूल्य संवर्धन इकाइयों और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है- विष्णुदेव साय,सीएम छग
विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए नया कदम
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश में खनिज संसाधनों के माध्यम से निवेश, उद्योग और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को साकार किया जा रहा है. विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए राज्य सरकार खनिज, कृषि, उद्योग, अधोसंरचना और मानव संसाधन विकास के सभी क्षेत्रों में समान रूप से कार्य कर रही है. बलौदा-बेलमुंडी क्षेत्र से प्राप्त यह सफलता प्रदेश की खनिज क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाएगी . साथ ही निवेश, रोजगार और समावेशी विकास के नए द्वार खोलेगी.
आपको बता दें कि बलौदा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में किए गए बल्क सैंपल परीक्षण के परिणामस्वरूप प्राप्त हीरों को सुरक्षित अभिरक्षा में एनएमडीसी के पन्ना स्थित स्ट्रांग रूम में रखा गया है.आगे की कार्यवाही नियमानुसार और वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप की जाएगी.
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