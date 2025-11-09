ETV Bharat / state

गरियाबंद में हीरे की तस्करी, 2.30 लाख के हीरे समेत दो तस्कर गिरफ्तार

आरोपियों के पास से 22 नग चमकीले हीरे मिले हैं. इसकी कुल कीमत 2.30 हजार रुपये है. इनके पास से दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं. अभी हीरे की और जांच की जा रही है. हीरे की कीमत और भी बढ़ सकती है- जितेंद्र चंद्राकर, एडिशनल एसपी, गरियाबंद

मुखबिर की सूचना पर एक्शन: एडिशनल एसपी जितेंद्र चंद्राकर ने बताया कि गरियाबंद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो हीरा तस्कर ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं. दोनों तस्कर देवभोग के शरदापुर स्थित आईटीआई कॉलेज के सामने थे तभी गरियाबंद पुलिस के जवानों ने उन्हें धर दबोचा.

गरियाबंद: रायपुर संभाग के गरियाबंद जिले में पुलिस ने दो हीरा तस्करों को धर दबोचा है. आरोपियों के पास से पुलिस ने 22 हीरे बरामद किए हैं. जब्त हीरे की कीमत 2.30 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है. दोनों आरोपी ऊंचे दामों में हीरे बेचने के इरादे से ग्राहक का इंतजार कर रहे थे. इस दौरान ही गरियाबंद पुलिस ने कार्रवाई की और दोनों हीरा तस्कर पुलिस की गिरफ्त में आ गए.

आरोपियों के बारे में जानकारी: एडिशनल एसपी जितेंद्र चंद्राकर ने मीडिया को बताया कि दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. दोनों आरोपियों में खीर सिंह मांझी नबरंगपुर ओडिशा निवासी है. दूसरा आरोपी हरि शंकर नेताम गरियाबंद का निवासी है. इन दोनों के पास हीरे से जुड़े कोई दस्तावेज नहीं मिले. जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है.

दोनों आरोपियों के खिलाफ के खिलाफ खनिज अधिनियम 1957 की धारा 3(5) एवं 303(2), तथा माइनिंग एक्ट की धारा 21(4) के तहत केस दर्ज किया गया है. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सभी थानों में मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया है. जिले में हीरा तस्करी और शराब समेत नशे के समानों की तस्करी को रोकने के लिए लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं-जितेंद्र चंद्राकर, एडिशनल एसपी, गरियाबंद

गरियाबंद के एसपी निखिल राखेचा ने कहा कि यह कार्रवाई तस्करों के लिए चेतावनी है. हम अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं. जनता से अपील है कि ऐसी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को दें.

गरियाबंद जिला छत्तीसगढ़ के हीरा खनन क्षेत्रों के निकट होने के कारण अवैध तस्करी का केंद्र रहा है. पायलीखंड जैसे क्षेत्रों से निकलने वाले कीमती हीरे अक्सर तस्करों के निशाने पर होते हैं. इसलिए गरियाबंद पुलिस ने गश्त और पेट्रोलिंग बढ़ा दी है. इस कार्रवाई से हीरा तस्करों में हड़कंप मच गया है.