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गरियाबंद में हीरा तस्करी, लाखों रुपये के हीरे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार

गरियाबंद पुलिस ने बताया कि जौहरी ने हीरों की कीमत लाखों रुपये में बताई है.

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गरियाबंद हीरा तस्करी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 16, 2026 at 9:59 AM IST

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गरियाबंद: गरियाबंद जिले की मैनपुर पुलिस ने एक बार फिर हीरा तस्करों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है. सिकासेर मोड़ के पास हीरा तस्कर ग्राहक की तलाश कर रहे थे. जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया. लंबे समय बाद मैनपुर क्षेत्र के स्थानीय लोग हीरा तस्करी के आरोप में पकड़े गए हैं.

तस्करों के पास मिले लाखों के हीरे

गरियाबंद एडिशनल एसपी धीरेंद्र पटेल ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग हीरे बेचने के लिए ग्राहकों की तलाश कर रहे हैं. इस आधार पर एक्शन प्लान बनाया गया और तीन आरोपियों को पकड़ा गया. तलाशी लेने पर उनके पास 9 हीरे मिले, जिनकी कुल कीमत साढ़े चार लाख रुपए के करीब है. जोहरी से जांच कराने पर अनुमानिक कीमत साढ़े 4 लाख रुपये बताई गई. पकड़े गए तीन तस्करों में एक महिला भी है. सभी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

हीरों की तस्करी के बारे में बताते हुए गरियाबंद एडिशनल एसपी (ETV Bharat Chhattisgarh)

तस्करी पर गरियाबंद पुलिस की कड़ी नजर

एएसपी ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से हीरा तस्करी और गांजा की तस्करी और अन्य तस्करियों पर पुलिस की कड़ी नजर है. लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं. इसी कड़ी में हीरा तस्करी के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है. आगे भी गरियाबंद पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी.

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पकड़े गए तीन तस्कर (ETV Bharat Chhattisgarh)

गरियाबंद में हीरा तस्करी क्यों ?

गरियाबंद जिले के पायलीखंड में बड़ी हीरा खदान है. जानकारी के अनुसार यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी हीरा खदान मानी जाती है. जहां कई मिलियन टन हीरे होने का अनुमान है. लेकिन कानूनी विवाद के कारण यहां खनन बंद है. लेकिन यहां के कीमती हीरे तस्करों के निशाने पर रहते हैं. अक्सर तस्कर यहां नदी नालों और दुर्गम रास्तों के जरिए खदान तक पहुंचते हैं और अवैध रूप से खनन कर हीरे निकालते हैं. फिर उन्हें खपाने की कोशिश की जाती है.

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