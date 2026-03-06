Success Story: धमतरी के 'डायमंड' का UPSC में चयन, 623वीं रैंक मिली, CGPSC में DSP पद भी मिल चुका है
धमतरी के डायमंड सिंह ध्रुव ने सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल कर राज्य का नाम रोशन किया है. ETV BHARAT से EXCLUSIVE बातचीत की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 6, 2026 at 9:06 PM IST
धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के युवा अधिकारी डायमंड सिंह ध्रुव ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल कर राज्य का नाम रोशन किया है. उन्हें इस परीक्षा में 623वीं रैंक मिली है. वर्तमान में उन्हें CGPSC में DSP का पद भी मिला है. हालांकि उन्होंने अभी जॉइनिंग नहीं की थी. इस बीच अब यूपीएससी में चयन के बाद उनका रास्ता एसपी (Superintendent of Police) बनने की ओर बढ़ गया है. जैसे ही परीक्षा का परिणाम आया और लोगों को इसकी जानकारी मिली, उनके घर बधाई देने वालों का तांता लग गया.
पिता का सपना किया पूरा
डायमंड सिंह ध्रुव के पिता का सपना था कि उनका बेटा देश सेवा करे. हालांकि इस खुशी के मौके पर उनके पिता मौजूद नहीं हैं, लेकिन डायमंड ने अपने पिता के सपने को सच कर दिखाया है. उनके पिता स्वर्गीय बलराम सिंह मगरलोड जनपद पंचायत में करारोपण अधिकारी के पद पर कार्यरत थे. उनका अप्रैल 2025 में निधन हो गया था. उनकी माता एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं.
कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है और निरंतर मेहनत से ही सफलता मिलती है. अभी पिताजी तो नहीं हैं लेकिन आज मैं जिस मुकाम पर हूं, उसका श्रेय अपनी मां और पिता को देना चाहता हूं.- डायमंड ध्रुव, यूपीएससी चयनित
गांव से शुरू हुई पढ़ाई
डायमंड सिंह ध्रुव धमतरी जिले के मगरलोड ब्लॉक के ग्राम परसवानी के रहने वाले हैं. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर मगरलोड से पहली से पांचवीं तक प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने कक्षा 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाई रेडिएंट पब्लिक स्कूल निमोरा, रायपुर से पूरी की. आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स किया. इसके बाद जेएनयू, दिल्ली से पीजी की पढ़ाई पूरी की.
2023 से कर रहे थे यूपीएससी की तैयारी
25 वर्षीय डायमंड सिंह ध्रुव 2023 से यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे. दिल्ली में रहकर उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की. अब तक वे तीन बार यूपीएससी मेंस परीक्षा दे चुके हैं. लगातार मेहनत और धैर्य के बाद उन्हें यह सफलता मिली. उन्होंने बताया कि, तैयारी के दौरान वे रोजाना करीब 6 से 7 घंटे पढ़ाई करते थे. सेल्फ स्टडी के साथ इंटरनेट का भी काफी उपयोग किया.
पहले ही प्रयास में पास की थी CGPSC
डायमंड सिंह ध्रुव ने पहले ही प्रयास में सीजीपीएससी परीक्षा पास कर ली थी. डायमंड ध्रुव ने कहा कि CGPSC में DSP का पद मिला है उसका अभी मेडिकल हुआ है, अभी जॉइनिंग नहीं हुई है. मैं UPSC की ही तैयारी पहले से कर रहा था. CGPSC तो मैंने पहली बार दिया था. अब यूपीएससी में चयन के बाद उनके परिवार और पूरे जिले में खुशी का माहौल है.