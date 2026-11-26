सूरत जैसा चमकेगा मध्य प्रदेश का पन्ना, 30 सालों का सपना होने जा रहा पूरा
मध्य प्रदेश सरकार पन्ना के जनकपुर में 126 प्लॉट का डायमंड पार्क बनाने जा रही है. नेशनल मिनिरल डेवपलमेंट कॉरपोरेशन की ली जा रही मदद.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 10:34 PM IST
भोपाल: पिछले 3 दशक से देखा जा रहा पन्ना डायमंड पार्क और प्रोसेसिंग यूनिट का सपना जल्द ही आकार लेने जा रहा है. विश्व प्रसिद्ध पन्ना की हीरा खदानों से निकलने वाले कच्चे हीरों की कटिंग और तरासने का काम जल्द ही पन्ना में ही होगा. पन्ना के जनकपुरा का डायमंड पार्क अब आकार लेने जा रहा है. राज्य सरकार जनकपुर में 126 प्लॉट का डायमंड पार्क बनाने जा रही है. सरकार ने इसके लिए मार्च 2027 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है. डायमंड पार्क तैयार कराने में सरकार नेशनल मिनिरल डेवपलमेंट कॉरपोरेशन की मदद ले रही है.
30 साल की मांग अब होने जा रही पूरी
पन्ना में 1990 के दशक से डायमंड पार्क और प्रोसेसिंग यूनिट की मांग उठाई जाती रही है. पन्ना से निकलने वाले बेशकीमती कच्चे हीरों को तराशने के लिए अभी मुंबई और सूरत भेजा जाता है. इसका नतीजा यहां के युवाओं को बेरोजगारी के रूप में भुगतना पड़ता है. हालांकि इस दौरान कई सरकारें आई और गईं, लेकिन इसको लेकर ठोस प्रयास शुरू नहीं हो सके.
सितंबर 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पन्ना में डायमंड पार्क स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया था. हालांकि इसके बाद उद्योग विभाग और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर स्थान के चयन, प्रशिक्षण, टेस्टिंग और प्रोसेसिंग पार्क आदि को लेकर चर्चा की और इसको लेकर कार्ययोजना आगे बढ़ी, हालांकि यह प्रक्रिया कुछ समय बाद ही फिर अटक गई. नवंबर 2025 में डायमंड पार्क के लिए पहली बार बजट जारी हुआ. राज्य सरकार ने इसे 15 करोड़ रुपए की लागत से तैयार कराने की बात कही और इसकी जिम्मेदारी एएमडीसी को सौंपने का ऐलान किया.
अब डायमंड पार्क में आएंगे हीरा कारोबारी
पन्ना की 12 हेक्टेयर भूमि पहले ही आरक्षित की जा चुकी है. कलेक्टर हर्ष सिंह कहते हैं "यह पार्क 12 हेक्टेयर क्षेत्र में तैयार हो रहा है. इसमें 126 औद्योगिक प्लॉट तैयार किए जा रहे हैं. इसके अलावा यहां सर्वसुविधायुक्त कमर्शियल कॉम्पलेक्स तैयार किया जाएगा. काम तेजी से हो सके, इसके लिए तमाम प्रशासनिक सहयोग दिया जा रहा है. इसका निर्माण मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है."
डायमंड पार्क में बिजली, पानी, सड़क आदि की तमाम व्यवस्थाए की जा रही हैं.ताकि यहां आने वाले उद्योगपतियों को बेहतर आधारभूत ढांच मिल सके और वे यहां जल्द से जल्द अपना काम शुरू कर सकें. पन्ना में डायमंड पार्क शुरू होने से इसका सबसे ज्यादा स्थानीय युवाओं को मिलेगा. स्थानीय सांसद वीडी शर्मा कहते हैं कि पन्ना में ही हीरों की कटिंग, पॉलिसिंग होने से स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे. इसके लिए आने वाले समय में स्थानीय युवाओं को जरूरी प्रशिक्षिण भी दिलाया जाएगा.
पन्ना-छतरपुर में दबे हैं अरबों के हीरे
पन्ना और छतरपुर के बक्सवाहा में हीरे का बड़ा खजाना छिपा हुआ है. छतरपुर के बक्सवाहा में 22 साल पहले हीरे का बड़ा भंडार खोजा गया था. माना जाता है कि यहां 3 मिनियन कैरेट हीरों का भंडार मौजूद है. माना जाता है कि बक्सवाहा में पन्ना से भी ज्यादा हीरे दबे हुए हैं. हीरों के उत्खनन के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है.