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सूरत जैसा चमकेगा मध्य प्रदेश का पन्ना, 30 सालों का सपना होने जा रहा पूरा

पन्ना में बनेगा डायमंड पार्क ( Getty image )

भोपाल: पिछले 3 दशक से देखा जा रहा पन्ना डायमंड पार्क और प्रोसेसिंग यूनिट का सपना जल्द ही आकार लेने जा रहा है. विश्व प्रसिद्ध पन्ना की हीरा खदानों से निकलने वाले कच्चे हीरों की कटिंग और तरासने का काम जल्द ही पन्ना में ही होगा. पन्ना के जनकपुरा का डायमंड पार्क अब आकार लेने जा रहा है. राज्य सरकार जनकपुर में 126 प्लॉट का डायमंड पार्क बनाने जा रही है. सरकार ने इसके लिए मार्च 2027 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है. डायमंड पार्क तैयार कराने में सरकार नेशनल मिनिरल डेवपलमेंट कॉरपोरेशन की मदद ले रही है.

30 साल की मांग अब होने जा रही पूरी