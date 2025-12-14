ETV Bharat / state

रामलला के दर्शन के बाद सूट-बूट में चोरी; तनिष्क शोरूम से 6.61 लाख की हीरे की चूड़ियां चुरायीं, 4 गिरफ्तार

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में एक अंतरराज्यीय चोरों के गैंग ने पहले अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए और फिर वापस आकर गोमती नगर के तनिष्क शोरूम में ग्राहक बनकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने इस गैंग के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने सूट-बूट पहनकर शोरूम से 6.61 लाख रुपये की हीरे की चूड़ियां चुराई थीं. ये शातिर चोर वारदात को अंजाम देने के लिए महाराष्ट्र से आकर लखनऊ के एक होटल में रुके थे.

ग्राहक बनकर की चोरी: ​गोमती नगर इंस्पेक्टर बृजेश चंद्र तिवारी ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 12:19 बजे चार आरोपी तनिष्क शोरूम में दाखिल हुए. उन्होंने ग्राहक बनकर ज्वेलरी देखनी शुरू की. शोरूम स्टाफ जब अन्य ग्राहकों में व्यस्त हुआ, तो दो आरोपियों ने मौके का फायदा उठाया.

एक आरोपी ने झटके से डिस्प्ले काउंटर का दरवाजा खोला और देखते ही देखते हीरे की चार चूड़ियां चुरा लीं. शाम को स्टॉक मिलाने पर चोरी का पता चला. इसके बाद मैनेजर ने गोमती नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया. शोरूम टीम के मुताबिक, यह गिरोह एक दिन पहले भी दुकान में रेकी करता दिखा था.

सीसीटीवी फुटेज की मदद से मिला सुराग: पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू की. शनिवार रात 8 बजे मुखबिर की सूचना पर रेलवे लाइन के किनारे ग्वारी पुल के पास से चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. ​गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ​बदर कुमार (71), निवासी ठाणे, महाराष्ट्र, ​शालुम चिंचोंकर (45), निवासी बड़वानी, मध्यप्रदेश ,​पांडुरंग गणपत पवार (75), निवासी रायगढ़, महाराष्ट्र ​मंगेश भाऊ सुर्वे (33), निवासी रायगढ़, महाराष्ट्र​ पुलिस ने उनके पास से चोरी की गई चार हीरे की चूड़ियां बरामद कर ली हैं.