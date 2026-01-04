ETV Bharat / state

लोकबंधु अस्पताल में जल्द शुरू होगी डायलिसिस यूनिट; मरीजों को मिलेगी राहत, इस माह से मिलेगी सुविधा

लखनऊ: लोकबंधु अस्पताल में डायलिसिस यूनिट स्थापित होगी. इसकी प्रक्रिया अस्पताल के जरिये पूरी की जा रही है. आईसीयू में भर्ती कई मरीजों को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है. अस्पताल में सुविधा न होने से मरीजों को दूसरे अस्पताल रेफर किया जाता है. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि डायलिसिस यूनिट संचालन के लिए स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाएगा.

बता दें कि लोकबंधु अस्पताल 300 बेड की क्षमता का अस्पताल है. अस्पताल में दस बेड का ई-आईसीयू का संचालन होता है. आईसीयू के कई मरीजों की डायलिसिस की जरूरत आ जाती है. ऐसे में मरीजों को हाॅयर सेंटर रेफर किया जाता है. वहां पर पहले से लोड होने की वजह से मरीजों को इंतजार करना पड़ता है. मरीजों को राहत देने के लिए अस्पताल में पांच बेड की डायलिसिस यूनिट स्थापित होगी. इसकी प्रक्रिया अस्पताल जरिये पूरी की जा रही है.

चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अजय शंकर ने बताया कि पांच मशीनें सीएसआर फंड से मिलेंगी. इसकी प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है. उम्मीद जताया कि मार्च के आखिर तक सुविधा शुरू होगी.

बलरामपुर अस्पताल में डायलिसिस में एक यूनिट पीपीपी मॉडल पर चल रही है. जबकि अस्पताल की डायलिसिस यूनिट में 15 मशीनें हैं. बाकी किसी भी अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा नहीं है. ऐसे में दूसरे अस्पतालों में आने वाले मरीजों को डायलिसिस के लिए निजी केंद्र या केजीएमयू, लोहिया जाना पड़ता है.



बिजली गुल होने से जांच ठप: लोकबंधु अस्पताल में शनिवार को बिजली गुल होने से पीपीपी माडल पर लगी सीटी स्कैन मशीन जांच ठप रही. इससे भर्ती व ओपीडी मरीजाें को परेशानी का सामना करना पड़ा. पीपीपी मॉडल पर लगी मशीन में जनरेटर बैकअप न होने से मशीन नहीं चल पाई. मरीजों को जांच के लिए दूसरे अस्पताल भेजा गया.