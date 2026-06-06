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BHU ट्रॉमा सेंटर में इसी महीने शुरू होगी डायलिसिस यूनिट; सर सुंदर लाल अस्पताल को लोड होगा कम

BHU ट्रॉमा सेंटर में इसी महीने शुरू होगी डायलिसिस यूनिट. ( Photo Credit: ETV Bharat )

BHU ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज डॉ. सौरभ सिंह ने बताया कि ट्रॉमा सेंटर में अभी तक जो हमारे पास डायलिसिस सिस्टम था, वह वेंटिलेटर पर मरीज के होने पर ही काम करता था. इसे हम सीआरआरटी सिस्टम बोलते हैं.

ऐसे में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदर लाल अस्पताल के डायलिसिस यूनिट के लोड को काम करते हुए अब ट्रॉमा सेंटर में भी एक डायलिसिस यूनिट शुरू होने जा रही है. यह पहला मौका होगा जब ट्रॉमा सेंटर का निर्माण के बाद यहां डायलिसिस यूनिट अलग से कार्य करेगी.

BHU के सर सुंदरलाल अस्पताल में वाराणसी सहित पूर्वांचल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के भी कुछ हिस्सों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं. नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में इसका लोड भी बहुत ज्यादा है.

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय IMS के ट्रॉमा सेंटर में अब पब्लिक के लिए डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध होने जा रही है. अब तक BHU के सर सुंदरलाल अस्पताल में डायलिसिस यूनिट काम कर रही थी. यह सुविधा अब ट्रॉमा सेंटर में भी मिलने लगेगी.

यह सिस्टम क्रिटिकल पेशेंट के लिए इस्तेमाल होता है, जो वेंटिलेटर पर होता है. आम मरीज जो डायलिसिस के लिए यहां आते थे या नेफ्रोलॉजी के एडमिट होते थे, उनके लिए हमारे पास सुविधा उपलब्ध नहीं थी.

इस वजह से कई बार जब कोई ऐसा पेशेंट आता था जो किसी इंजरी या क्रश की वजह से यहां एडमिट हुआ है, लेकिन उसकी किडनी में समस्या हो रही है, तो हमें बार-बार उसे सरसुंदर लाल हॉस्पिटल भेजना पड़ता था. इसमें मरीज भी परेशान होते थे और काफी वेटिंग की वजह से दिक्कतें भी होती थी.

ऐसे में यह यूनिट बहुत दिनों से डिमांड में थी. अब इस यूनिट का काम लगभग पूरा हो गया है. माना जा रहा है कि इसी महीने के अंत तक यह शुरू हो जाएगी. इसके लिए हमने नेफ्रोलॉजी और टेक्नीशियन से बातचीत करके यहां पर सारा सेटअप रेडी करने के लिए कह दिया है.

यह यूनिट शुरू होने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हमारे इन यूनिट पेशेंट हमारे इसी यूनिट पर निर्भर होंगे और उनके डायलिसिस की व्यवस्था ट्रॉमा सेंटर में ही हो जाएगी और सर सुंदरलाल में भी वेटिंग की कंडीशन में ट्रॉमा सेंटर में ट्रीटमेंट की सुविधा मिल जाएगी.

किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस बहुत जरूरी है और यह यूनिट शुरू होने के बाद वेटिंग भी कम होगी और अपने ही इन हाउस दो अस्पतालों में डायलिसिस यूनिट की अलग-अलग सुविधा से मरीजों को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा.

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