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डायलिसिस यूनिट की चिरमिरी जिला अस्पताल में शुरुआत, स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने किया शुभारंभ

किडनी रोगियों को डायलिसिस के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा.

Dialysis unit inaugurated at Chirmiri
डायलिसिस यूनिट की चिरमिरी जिला अस्पताल में शुरुआत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 28, 2026 at 10:08 AM IST

3 Min Read
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मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए चिरमिरी जिला अस्पताल में अत्याधुनिक 5 बेड वाले डायलिसिस यूनिट एवं 30 बिस्तरों वाले अस्पताल वार्ड का विधिवत शुभारंभ किया गया. इस नई सुविधा के शुरू होने से अब जिले के किडनी रोगियों को डायलिसिस के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा. स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इन सेवाओं का उद्घाटन किया.

सप्ताह के सातों दिन मिलेगी डायलिसिस सुविधा

दरअसल, लंबे समय से डायलिसिस सुविधा की जरूरत महसूस कर रहे एमसीबी जिले के मरीजों और उनके परिजनों के लिए यह बड़ी राहत मानी जा रही है. इससे पहले किडनी मरीजों को उपचार के लिए अंबिकापुर, बिलासपुर सहित अन्य शहरों में जाना पड़ता था, जिससे आर्थिक बोझ के साथ-साथ समय की भी परेशानी होती थी. अब जिला अस्पताल चिरमिरी में ही यह सुविधा उपलब्ध होने से मरीजों को बेहतर और समय पर उपचार मिल सकेगा.

डायलिसिस यूनिट की चिरमिरी जिला अस्पताल में शुरुआत (ETV Bharat)

चिरमिरी जिला अस्पताल में शुरू हुई डायलिसिस यूनिट से जिले के हजारों मरीजों को लाभ मिलेगा. यह सुविधा सप्ताह के सातों दिन सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक संचालित होगी, जिससे मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी न हो. राज्य सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में काम कर रही है. आने वाले समय में एमसीबी जिले को और भी बड़ी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने वाली है: श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री

अटल टेस्ट लैब का शुभारंभ किया जाएगा

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिला अस्पताल चिरमिरी में जल्द ही अटल टेस्ट लैब का शुभारंभ किया जाएगा. इसके साथ ही सिटी स्कैन मशीन की सुविधा भी शीघ्र प्रारंभ होगी. स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि आने वाले समय में अस्पताल में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि अगले वर्ष जून माह में डॉक्टरों के लिए बनाए जा रहे आवास का भी उद्घाटन किया जाएगा, जिससे चिकित्सकों को बेहतर सुविधा मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूती मिलेगी.

Dialysis unit inaugurated at Chirmiri
चिरमिरी जिला अस्पताल (ETV Bharat)



30-बिस्तरीय वार्ड से बढ़ेगी अस्पताल की क्षमता

चिरमिरी जिला अस्पताल में 30-बिस्तरीय वार्ड के शुभारंभ से मरीजों को बेहतर इलाज मिल पाएगा. स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि यह सुविधा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. एमसीबी जिला बनने के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की मांग लगातार उठती रही है. ऐसे में जिला अस्पताल चिरमिरी में डायलिसिस यूनिट और नए वार्ड की शुरुआत बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है.

Dialysis unit inaugurated at Chirmiri
चिरमिरी जिला अस्पताल (ETV Bharat)
Dialysis unit inaugurated at Chirmiri
चिरमिरी जिला अस्पताल (ETV Bharat)

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