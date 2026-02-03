ETV Bharat / state

बलरामपुर अस्पताल का 157वां स्थापना दिवस: डिप्टी सीएम ने किया डायलिसिस यूनिट और सोलर पैनल का लोकार्पण

बलरामपुर: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मंगलवार को बलरामपुर अस्पताल के 157वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर डायलिसिस यूनिट और सोलर पैनल जैसी नई सुविधाओं का लोकार्पण किया. उन्होंने संस्थान के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यहां अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मरीजों का पारिवारिक माहौल में इलाज किया जा रहा है.

​

157 वर्षों के गौरवशाली इतिहास: ​समारोह को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि यह अस्पताल 157 वर्षों के गौरवशाली इतिहास को खुद में समेटे हुए अपना कार्य अंजाम दे रहा है. उन्होंने याद दिलाया कि यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व मुख्यमंत्री रामप्रकाश गुप्ता जैसी महान हस्तियों का उपचार हो चुका है.



​चिकित्सा शिक्षा का केंद्र: उपमुख्यमंत्री ने बलरामपुर चिकित्सालय की बहुआयामी भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यहाँ मरीजों को नवीनतम तकनीक से इलाज किया जा रहा है. यह संस्थान न केवल उपचार प्रदान करता है, बल्कि नर्सिंग और अन्य पाठ्यक्रमों के लिए एक उत्कृष्ट केंद्र भी है. यहाँ के चिकित्सक हर मरीज को अपने परिवार का हिस्सा मानकर सेवा करते हैं.



​इस भव्य समारोह में राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, महानिदेशक परिवार कल्याण डॉ. पवन कुमार अरुण, महानिदेशक प्रशिक्षण डॉ. एचडी अग्रवाल, बलरामपुर अस्पताल की निदेशक डॉ. कविता आर्य, लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एनबी सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

ये भी पढ़ें: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले- मनरेगा में लंबे समय से हो रहा था भ्रष्टाचार, हापुड़ में इंटीग्रेटेड हेल्थ लैब का उद्घाटन किया