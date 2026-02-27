ETV Bharat / state

SNMC आगरा में बच्चों की डायलिसिस शुरू; मार्च से SGPGI एक्सपर्ट करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट

SNMC आगरा में बच्चों की डायलिसिस शुरू. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज (SNMC) को 'मिनी एम्स' की तरह अत्याधुनिक बनाया जा रहा है. SNMC की सुपर स्पेशियलिटी विंग में किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट (KTU) तैयार है. सर्जन और स्टॉफ की ट्रेनिंग हो चुकी है. किडनी की बीमारी से जूझ रहे बच्चों की डायलिसिस शुरू हो चुकी है. मार्च में पहली बार SNMC में लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGI) के एक्सपर्ट लीवर ट्रांसप्लांट भी शुरू करेंगे. इसके लिए किडनी मरीजों की जांच और डोनर की भी जांच प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. आगरा के SNMC जहां विशेषज्ञ डॉक्टर्स अलग- अलग डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से बनकर तैयार हुई 8 मंजिला सुपर स्पेशियलिटी (SS) विंग की OPD में मरीजों की संख्या बढ़ रही है. SS विंग में हर्ट, किडनी, पेट, कैंसर समेत अन्य रोगों के गंभीरों मरीजों का उपचार और सर्जरी की जा रही है. विंग में ICU और कैथ लैब के साथ ही KTU भी है. तीन शिफ्ट डायलिसिस: SNMC की KTU में लगातार किडनी रोग से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है. इसकी वजह से डायलिसिस यूनिट में तीन शिफ्ट डायलिसिस की सुविधा संचालित की जा रही है. यहां पर किडनी रोग से ग्रसित बच्चों की डायलिसिस सेवा शुरू हुई है. इसके लिए दो डायलिसिस मशीनें लगाई गई हैं. SNMC में अभी 8 बच्चे किडनी रोग के पंजीकृत हुए हैं. इनकी डायलिसिस शुरू हो चुकी हैं. किडनी मरीजों की फ्री डायलिसिस: SNMC के प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि SNMC में कुल 20 डायलिसिस मशीन हैं. इसमें डायलिसिस यूनिट में 16 मशीनें और 2-2 मशीनें ICU और HDU में संचालित की जा रही हैं.