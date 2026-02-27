SNMC आगरा में बच्चों की डायलिसिस शुरू; मार्च से SGPGI एक्सपर्ट करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 27, 2026 at 11:19 AM IST
आगरा: सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज (SNMC) को 'मिनी एम्स' की तरह अत्याधुनिक बनाया जा रहा है. SNMC की सुपर स्पेशियलिटी विंग में किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट (KTU) तैयार है. सर्जन और स्टॉफ की ट्रेनिंग हो चुकी है. किडनी की बीमारी से जूझ रहे बच्चों की डायलिसिस शुरू हो चुकी है.
मार्च में पहली बार SNMC में लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGI) के एक्सपर्ट लीवर ट्रांसप्लांट भी शुरू करेंगे. इसके लिए किडनी मरीजों की जांच और डोनर की भी जांच प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.
आगरा के SNMC जहां विशेषज्ञ डॉक्टर्स अलग- अलग डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से बनकर तैयार हुई 8 मंजिला सुपर स्पेशियलिटी (SS) विंग की OPD में मरीजों की संख्या बढ़ रही है.
SS विंग में हर्ट, किडनी, पेट, कैंसर समेत अन्य रोगों के गंभीरों मरीजों का उपचार और सर्जरी की जा रही है. विंग में ICU और कैथ लैब के साथ ही KTU भी है.
तीन शिफ्ट डायलिसिस: SNMC की KTU में लगातार किडनी रोग से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है. इसकी वजह से डायलिसिस यूनिट में तीन शिफ्ट डायलिसिस की सुविधा संचालित की जा रही है.
यहां पर किडनी रोग से ग्रसित बच्चों की डायलिसिस सेवा शुरू हुई है. इसके लिए दो डायलिसिस मशीनें लगाई गई हैं. SNMC में अभी 8 बच्चे किडनी रोग के पंजीकृत हुए हैं. इनकी डायलिसिस शुरू हो चुकी हैं.
किडनी मरीजों की फ्री डायलिसिस: SNMC के प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि SNMC में कुल 20 डायलिसिस मशीन हैं. इसमें डायलिसिस यूनिट में 16 मशीनें और 2-2 मशीनें ICU और HDU में संचालित की जा रही हैं.
संस्थान में अब किडनी रोग से ग्रसित बच्चों की भी डायलिसिस हो रही है, जो जन्मजात किडनी रोग या फिर किसी हादसे से किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं. SNMC में आयुष्मान कार्ड योजना, असाध्य रोग योजना और राशन कार्ड धारक मरीजों की फ्री में डायलिसिस हो रही है. जो जरूरतमंद मरीज हैं, वह संस्थान में आकर संपर्क कर सकते हैं.
किडनी ट्रांसप्लांट की पूरी तैयारी: SNMC के किडनी रोग विभागाध्यक्ष और किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट के नोडल अधिकारी डॉ. अपूर्व ने जैन बताया कि KTU में किडनी ट्रांसप्लांट की पूरी तैयारी है. KTU में एंटी बैक्टीरियल वार्ड बन चुका है. सर्जन्स, टेक्नीशियन और स्टॉफ की ट्रेनिंग हो चुकी है.
इसके साथ ही किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मरीजों का पंजीकरण हो चुका है. किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर मरीज और डोनर की जांच हैदराबाद और पुणे में कराई जा चुकी हैं. हमने पूरी तैयारी कर ली है. किडनी ट्रांसप्लांट सेवा की शुरुआत SGPGI की एक्सपर्ट टीम करेगी.
SGPGI एक्सपर्ट्स को यहां पर 25 किडनी ट्रांसप्लांट करनी है. यह दो-दो मरीजों की होगी. कि़डनी ट्रांसप्लांट सेवा को लेकर लगातार SGPGI से संपर्क और पत्राचार किया जा रहा है.
इन कार्ड धारकों का फ्री किडनी ट्रांसप्लांट: किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट के नोडल अधिकारी डॉ. अपूर्व जैन ने बताया कि पूरी उम्मीद है कि मार्च में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू हो जाएगी. KTU में अभी 10 मरीजों का पंजीकरण किया है.
इसके बाद अन्य मरीजों का किडनी ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाएग. SNMC में आयुष्मान कार्ड धारक और राशन कार्ड धारक मरीजों की फ्री में किडनी ट्रांसप्लांट होगी. जबकि, अन्य मरीजों की किडनी ट्रांसप्लांट की फीस 3.50 लाख रुपए से अधिक रहेगी.
