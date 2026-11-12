दिल्ली नगर निगम के सात अस्पतालों में खुलेंगे डायलिसिस सेंटर, आयुष्मान कार्डधारकों को मिलेगी कैशलेस सुविधा
डायलिसिस केंद्रों की यह पहल उन परिवारों को राहत देगी, जिनके सदस्य लंबे समय से किडनी की बीमारी से नियमित उपचार पर निर्भर हैं.
Published : November 12, 2026 at 8:13 PM IST
नई दिल्ली: किडनी की बीमारी से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों को राहत देने के लिए दिल्ली नगर निगम बड़ा कदम उठाने जा रहा है. निगम के सात अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर डायलिसिस सेंटर स्थापित किए जाएंगे. इन केंद्रों पर मरीजों को निजी अस्पतालों की तुलना में कम दरों पर डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी है. वहीं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र लाभार्थियों को निर्धारित प्रावधानों के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी. दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी.
सत्या शर्मा ने बताया कि किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों को सप्ताह में दो से तीन बार डायलिसिस कराने की जरूरत पड़ती है. निजी अस्पतालों में एक बार डायलिसिस कराने का खर्च करीब 3,000 से 3,500 रुपये तक आता है. ऐसे में नियमित उपचार कराने वाले मरीजों और उनके परिवारों पर हर महीने भारी आर्थिक बोझ पड़ता है. निगम का प्रयास है कि जरूरतमंद मरीजों को अपने नजदीकी सरकारी अस्पतालों में किफायती दरों पर बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके.
उत्तर-पूर्वी दिल्ली को भी मिलेगा लाभ: इस परियोजना में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन स्थित स्वामी दयानंद अस्पताल और करावल नगर स्थित वीर सावरकर आरोग्य संस्थान को शामिल किया गया है. इसके अलावा बालक राम अस्पताल, तिमारपुर, यूपीएचसी फतेहपुर बेरी, माता गुजरी अस्पताल, तिलक नगर, पूर्णिमा सेठी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, कालकाजी और श्रीमती गिरधारी लाल मातृत्व अस्पताल, अजमेरी गेट में भी डायलिसिस सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव है. अलग-अलग इलाकों में केंद्र खुलने से मरीजों को नियमित डायलिसिस के लिए दूर-दराज के अस्पतालों तक नहीं जाना पड़ेगा, इससे उनका समय और आने-जाने का खर्च भी बचेगा.
निजी एजेंसी करेगी मशीनों और संचालन की व्यवस्था: निगम की योजना के अनुसार, सातों केंद्रों का संचालन एक ही निजी सेवा प्रदाता को क्लस्टर मॉडल के तहत सौंपने का प्रस्ताव है. निजी एजेंसी अपने खर्च पर डायलिसिस मशीनें लगाएगी और तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ केंद्रों का रखरखाव भी करेगी. निगम प्रत्येक अस्पताल में जगह महज एक रुपये प्रतिमाह के सांकेतिक लाइसेंस शुल्क पर उपलब्ध कराएगा. पानी की व्यवस्था अस्पताल से होगी, जबकि बिजली का खर्च निजी एजेंसी को उठाना होगा. इस परियोजना के लिए निगम निजी एजेंसी को कोई प्रत्यक्ष भुगतान नहीं करेगा.
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प्रस्ताव के मुताबिक, शुरुआती अनुबंध 10 वर्ष का होगा, जिसे बेहतर प्रदर्शन और मशीनों के नवीनीकरण की शर्तों पर अधिकतम पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा. पांचवें वर्ष में परियोजना की मध्यावधि समीक्षा भी होगी. एजेंसी का चयन खुली ई-टेंडर प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा. सत्या शर्मा ने कहा कि निगम का उद्देश्य अपने अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना और आम लोगों को किफायती उपचार उपलब्ध कराना है. डायलिसिस केंद्रों की यह पहल विशेष रूप से उन परिवारों के लिए राहत लेकर आ सकती है, जिनके सदस्य लंबे समय से किडनी की बीमारी के कारण नियमित उपचार पर निर्भर हैं.
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