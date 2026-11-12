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दिल्ली नगर निगम के सात अस्पतालों में खुलेंगे डायलिसिस सेंटर, आयुष्मान कार्डधारकों को मिलेगी कैशलेस सुविधा

दिल्ली नगर निगम ( File Photo )

नई दिल्ली: किडनी की बीमारी से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों को राहत देने के लिए दिल्ली नगर निगम बड़ा कदम उठाने जा रहा है. निगम के सात अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर डायलिसिस सेंटर स्थापित किए जाएंगे. इन केंद्रों पर मरीजों को निजी अस्पतालों की तुलना में कम दरों पर डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी है. वहीं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र लाभार्थियों को निर्धारित प्रावधानों के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी. दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी.

सत्या शर्मा ने बताया कि किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों को सप्ताह में दो से तीन बार डायलिसिस कराने की जरूरत पड़ती है. निजी अस्पतालों में एक बार डायलिसिस कराने का खर्च करीब 3,000 से 3,500 रुपये तक आता है. ऐसे में नियमित उपचार कराने वाले मरीजों और उनके परिवारों पर हर महीने भारी आर्थिक बोझ पड़ता है. निगम का प्रयास है कि जरूरतमंद मरीजों को अपने नजदीकी सरकारी अस्पतालों में किफायती दरों पर बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके.