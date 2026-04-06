पूर्वी और मध्य भारत के क्षेत्रीय विकास पर केंद्रित पहल 'एकम डायलॉग्स' का होगा आयोजन, विशेषज्ञ रखेंगे विचार
रांची में सीड के तत्वावधान में आयोजित होने वाले एकम डायलॉग्स संवाद का आयोजन 8 और 9 अप्रैल को होगा.
Published : April 6, 2026 at 7:14 PM IST
रांची: एकम डायलॉग्स के जरिए पूर्वी एवं मध्य भारत के क्षेत्रीय विकास पर बड़ा संवाद आयोजित होगा, जो पूर्वी और मध्य भारत की विशेषताओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप सामुदायिक ज्ञान, भविष्य-उन्मुखी नवाचारों एवं समाधानों को देश के आर्थिक सामाजिक विकास के लक्ष्यों को जोड़ने की कोशिश करेगा.
8 एवं 9 अप्रैल को आयोजन
सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट यानी सीड के तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस एकम डायलॉग्स संवाद से निर्माण का आयोजन आगामी 8 एवं 9 अप्रैल को रांची में होगा. दो दिवसीय इस संवाद कार्यक्रम में झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और ओडिशा के समुदायों, नीति-निर्माताओं, व्यवसायियों, शोधकर्ताओं, महिलाओं एवं युवाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि शामिल होंगे.
भारत के सबसे संसाधन समृद्ध इलाके पर मंथन
इस वृहद संवाद की जानकारी देते हुए सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट यानी सीड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रमापति कुमार ने बताया कि झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और ओडिशा भारत के सबसे संसाधन-समृद्ध और पारिस्थितिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है. यहां की खनिज-संपदा, प्राकृतिक विरासत एवं सामुदायिक परंपराएं लंबे समय से देश की औद्योगिक प्रगति, ऊर्जा सुरक्षा, सांस्कृतिक पहचान एवं विकास को आधार रही हैं.
विकसित भारत 2047 की परिकल्पना
यह क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जहां से सतत विकास, जलवायु-अनुकूलन और विकसित भारत-2047 की परिकल्पना के अनुरूप भविष्य का निर्माण किया जाना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि एकम डायलॉग्स पूर्वी और मध्य भारत के साझा पारिस्थितिक-सांस्कृतिक ताने-बाने से प्रेरणा लेता है.
जमीनी नेतृत्व को सशक्त बनाने पर फोकस
यह दो प्रमुख स्तंभ संवाद और निर्माण पर आधारित है. जहां संवाद के माध्यम से समाधान-केंद्रित विमर्श को बढ़ावा दिया जायेगा और निर्माण के माध्यम से स्थानीय संदर्भों के अनुरूप नवाचार, नीतिगत सोच और जमीनी नेतृत्व को सशक्त किया जायेगा. इसके साथ ही यह विभिन्न क्षेत्रों और पीढ़ियों के लोगों को एक मंच पर लाकर आर्ट क्राफ्ट, ग्रासरूट सोल्यूशन एवं इनोवेशन और सामुदायिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने को प्रयासरत रहेगा.
11 सत्रों में 70 से अधिक विशेषज्ञ रखेंगे राय
एकम डायलॉग्स के तत्वावधान में देश के विविध क्षेत्रों से 70 से अधिक एक्सपर्ट एवं वक्ता विविध 11 सत्रों में अपनी बात रखेंगे. कार्यक्रम में विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम कर रहे पदमश्री सम्मान प्राप्त 11 हस्तियों की उपस्थिति रहेगी. इस कार्यक्रम के केंद्र में वे चेंजमेकर्स हैं, जो अपने कार्यों से जमीनी स्तर पर सार्थक परिवर्तन ला रहे हैं.
27 चेंजमेकर्स को किया जायेगा सम्मानित
कार्यक्रम में प्रेरणा से परिवर्तन की उल्लेखनीय मिसाल बन रहे ऐसे 27 चेंजमेकर्स को एकम सम्मान से सम्मानित किया जायेगा. गौरतलब है कि एकम डायलॉग्स लोक-केंद्रित जलवायु अनुकलन, आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने, संस्कृति एवं पारंपरिक जान को पुनस्र्स्थापित करने, तकनीक, नवाचार और डेटा को स्थानीय आवश्यकर्ताओं से जोड़ने, तथा कन्वर्जेन्स और दीर्घकालिक पहलों के माध्यम से एक समावेशी एवं सततशील भविष्य के निर्माण की दिशा में कार्य करने को तत्पर है.
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