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'बात करें, लेकिन झूठे स्लोगन-हेडलाइन से राजनीति चमकाना ठीक नहीं'-राहुल गांधी पर बोले मनोहर लाल

करनाल दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने विकास योजनाओं का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी तीखा हमला बोला.

Manohar Lal on Rahul Gandhi
राहुल गांधी पर मनोहर लाल का तीखा हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 30, 2026 at 2:30 PM IST

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करनाल: केंद्रीय ऊर्जा एवं आवासन और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल करनाल दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के युवाओं के साथ संवाद को लेकर विपक्ष पर तीखा निशाना साधा. मनोहर लाल ने कहा कि संवाद लोकतंत्र का जरूरी हिस्सा है और सभी राजनीतिक दलों को जनता से संवाद करना चाहिए, लेकिन संवाद में तथ्य, सच्चाई और जनहित होना बेहद जरूरी है. केवल झूठे स्लोगन और हेडलाइन बनाकर प्रचार में बने रहने की कोशिश राजनीति और समाज, दोनों के लिए उचित नहीं है.

संवाद हो, लेकिन सच्चाई और तथ्य के साथः मनोहर लाल ने कहा कि "राजनीतिक दल अगर संवाद नहीं करेंगे तो अपनी भूमिका पूरी नहीं कर पाएंगे. युवाओं और जनता से बातचीत जरूरी है, लेकिन बातचीत ऐसी होनी चाहिए जिसमें वास्तविक मुद्दे सामने आएं. जनहित और युवाओं के भविष्य से जुड़े विषयों पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए, न कि केवल राजनीतिक प्रचार के लिए बयानबाजी."

राहुल गांधी पर बरसे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल (ETV Bharat)

भड़काने की राजनीति से बचने की नसीहत: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कई बार किसी विषय को लेकर बातचीत इतनी आगे बढ़ जाती है कि समाज में विरोधाभास की स्थिति पैदा होने लगती है. कई जगह ऐसा भी देखने को मिलता है कि कहा कुछ जाता है और किया कुछ और जाता है. ऐसे में संवाद करते समय शब्दों और तथ्यों का ध्यान रखना जरूरी है. उन्होंने कहा कि "संवाद जरूर होना चाहिए, लेकिन ऐसा संवाद किसी को भड़काने वाला नहीं, बल्कि समाज और युवाओं के हित में होना चाहिए. मनोहर लाल ने कहा कि व्यवस्था के प्रति लोगों को भड़काने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वह उचित नहीं है.

सफाई कर्मचारियों की मांगें सरकार तक पहुंचाएंगे: करनाल में लंबे समय से चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर भी मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगें उनके सामने रखी हैं. उनकी मांगों को प्रदेश सरकार तक पहुंचाया जाएगा, ताकि इस मामले में उचित स्तर पर विचार किया जा सके.

केंद्रीय मंत्री का दावा 'चीनी की कीमतों में 15 रुपये की कमी' ': चीनी के बढ़े हुए दामों के सवाल पर मनोहर लाल ने कहा कि बाजार में वस्तुओं के दाम कभी बढ़ते हैं तो कभी कम होते हैं. जैसे ही चीनी के दाम बढ़े, सरकार ने कदम उठाया और इसके रेट में 15 रुपये की कमी हुई है. उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में सरकार किस तरह स्थिति को नियंत्रित करती है, यह महत्वपूर्ण है और सरकार ने इस मामले में स्थिति पर काबू पाया है.

चमार और मेघवाल से जुड़े सवाल पर बोले-'किसी पर कुछ थोपा नहीं जाएगा': चमार और मेघवाल से जुड़े सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस तरह के विषय स्वैच्छिक होते हैं. किसी व्यक्ति पर कोई चीज थोपी नहीं जा सकती. उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी को मेघवाल दर्ज करवाना अनिवार्य नहीं हो सकता और किसी व्यक्ति पर कोई बात जबरन नहीं थोपी जाएगी.

करनाल को मिली करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगातः रविवार को मनोहर लाल ने करनाल में चार बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया. सबसे पहले शक्ति कॉलोनी कॉम्पलेक्स में 4.03 करोड़ रुपये की लागत से तैयार ऑब्जर्वेशन सेंटर का उद्घाटन किया.
इसके बाद मंत्री के द्वारा सेक्टर-33 में 11.20 करोड़ रुपये की लागत से बने सामुदायिक केंद्र, पुस्तकालय भवन, बैडमिंटन और वॉलीबॉल कोर्ट जनता को समर्पित किया गया. वहीं सेक्टर-32 में 7.24 करोड़ रुपये की लागत से तैयार सामुदायिक केंद्र और सेक्टर-9 में सड़क नवीनीकरण एवं शहीद उधम सिंह पार्क के विकास कार्य का भी उद्घाटन किया गया.

ऑब्जर्वेशन सेंटर में बच्चों के लिए पढ़ाई और परामर्श की सुविधाएंः शक्ति कॉलोनी में तैयार ऑब्जर्वेशन सेंटर करीब 2400 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित किया गया है. भवन में भूतल के अलावा प्रथम और द्वितीय तल बनाए गए हैं. यहां बच्चों के रहने के साथ-साथ पढ़ाई, परामर्श और मनोरंजन के लिए अलग-अलग सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. भवन में छात्रावास, कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, भोजन कक्ष, मनोरंजन कक्ष, डॉक्टर कक्ष, बीमार कक्ष, कार्यशाला और परामर्श कक्ष जैसी सुविधाएं शामिल हैं.

सेक्टर-33 में आधुनिक पुस्तकालय और खेल सुविधाएंः सेक्टर-33 में करीब 8560 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित परियोजना में सामुदायिक केंद्र के साथ आधुनिक पुस्तकालय बनाया गया है. पुस्तकालय में अध्ययन कक्ष, सम्मेलन कक्ष, डिजिटल लाइब्रेरी और कैफे की सुविधा है. परिसर में तीन बैडमिंटन और दो वॉलीबॉल कोर्ट भी बनाए गए हैं. सामुदायिक केंद्र के प्रत्येक तल पर करीब 500 लोगों के बैठने की क्षमता है. पुस्तकालय में श्रव्य-दृश्य कक्ष, सम्मेलन कक्ष और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं.

सेक्टर-32 में सामुदायिक केंद्र के साथ जिम और मल्टीपर्पज हॉलः सेक्टर-32 में 7.24 करोड़ रुपये की लागत से तैयार सामुदायिक केंद्र को भी जनता को समर्पित किया गया. यहां समिति कक्ष, कार्यालय, बैडमिंटन हॉल, बहुउद्देश्यीय हॉल, रसोई और अन्य सुविधाएं हैं. प्रथम तल पर जिम, टेबल टेनिस, अध्ययन कक्ष और दुल्हन सुइट बनाए गए हैं. छत वाले तल पर करीब 500 लोगों की क्षमता वाला स्थान भी तैयार किया गया है. इससे क्षेत्रवासियों को सामाजिक आयोजनों और खेल गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.

सेक्टर-9 में शहीद उधम सिंह पार्क का हुआ कायाकल्प: सेक्टर-9 में करीब 1.20 करोड़ रुपये की लागत से सड़क नवीनीकरण और शहीद उधम सिंह पार्क का विकास किया गया है. करीब 6.5 एकड़ में फैले पार्क में 4500 फीट लंबा पैदल पथ, मुख्य गेट, कैटल गेट और करीब 1000 मीटर लंबी चारदीवारी बनाई गई है. पार्क में 750 पौधे, 3900 वर्ग मीटर घास का लॉन, 20 बेंच और 200 खजूर के पेड़ लगाए गए हैं. बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए चार वर्षा जल संचयन प्रणालियां भी स्थापित की गई हैं.

करनाल में विकास और सियासत, दोनों पर मनोहर लाल का संदेश: करनाल दौरे के दौरान मनोहर लाल ने जहां करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, वहीं विपक्ष के राजनीतिक संवाद और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी बात रखी. उनका स्पष्ट संदेश रहा कि राजनीति में संवाद जरूरी है, लेकिन संवाद तथ्यों पर आधारित, जिम्मेदार और जनहितकारी होना चाहिए.

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