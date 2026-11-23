बिहार पुलिस की गाड़ी में नेपाली शराब, टक्कर हुई तो खुली पोल, लूट ले गए आक्रोशित स्थानीय
Liquor in Dial 112 vehicle: पुलिस के मुताबिक वाहन कर्मियों ने शराब जप्त की थी,कारोबारी का पीछा करने के दौरान वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ.रिपोर्ट-धर्मेंद्र कुमार झा
Published : November 23, 2026 at 1:45 PM IST
सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल उठाने वाला मामला सामने आया है. यहां सुप्पी थाना क्षेत्र के ससौला सरकारी अस्पताल के पास डायल-112 पुलिस वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार घायल हो गया. वहीं इसके बाद पुलिसकर्मी के फरार होने और पुलिस वाहन में नेपाली शराब रखे होने की सामने आई.
डायल-112 वाहन ने मारी टक्कर, कर्मी मौके से फरार
दरअसल टक्कर के बाद मौके पर जुटे स्थानीय लोगों ने घायल को इलाज के लिए ससौला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों का आरोप है कि दुर्घटना के बाद डायल-112 वाहन में सवार पुलिसकर्मी घायल की सुध लेने के बजाय मौके से गायब हो गए.
भड़का लोगों का गुस्सा
पुलिसकर्मियों के इस कथित रवैये से लोगों का गुस्सा भड़क उठा. देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई और पुलिस वाहन को लेकर जमकर हंगामा शुरू हो गया.इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाला मामला ये रहा कि पुलिस वाहन में नेपाली शराब रखे होने की बात सामने आई.
डायल-112 वाहन के अंदर नेपाली शराब
स्थानीय लोगों के बीच चर्चा है कि डायल-112 वाहन के अंदर नेपाली शराब मौजूद थी, जिसके बाद आक्रोशित लोगों द्वारा वाहन में रखी शराब लूट लिए जाने की भी बात सामने आई. हालांकि, वाहन में शराब की वास्तविक मात्रा, उसके स्रोत और इस मामले में पुलिसकर्मियों की भूमिका को लेकर फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
पूरा मामला जांच का विषय
ऐसे में यह जांच का विषय है कि सरकारी पुलिस वाहन में शराब किस परिस्थिति में रखी गई थी और इसके लिए जिम्मेदार कौन है. डायल-112 पुलिस सेवा का उद्देश्य दुर्घटना, अपराध और आपातकालीन परिस्थितियों में तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराना है. ऐसे में इस वाहन में नेपाली शराब रखे होने का आरोप चिंता का विषय है.
पुलिस का पक्ष
घटना को लेकर पुलिस ने बताया है कि ससौला अस्पताल के पास डायल 112 और एक बाइक सवार के बीच टक्कर हुई थी, जिसमे घायल बुजुर्ग व्यक्ति को पुलिस की टीम ने अस्पताल में भर्ती कराया. सुप्पी थानाध्यक्ष के मुताबिक डायल 112 के कर्मियों ने शराब जप्त की थी और शराब कारोबारी का पीछा करने के दौरान वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. वहीं शराब लूटने वाले 5-6 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है
एसपी अमित रंजन की बड़ी कार्रवाई
फिलहाल इस घटना के बाद एसपी अमित रंजन ने बड़ी कार्रवाई की है. प्रथम दृष्टया जांच में लापरवाही व अनुशासनहीनता पाए जाने पर गाड़ी में तैनात दारोगा धनंजय कुमार, गाड़ी का ड्राईवर रनेश कुमार व होमगार्ड जवान शिवप्रसाद राय को सस्पेंड कर दिया गया. फिलहाल एसपी ने मामले के हर बिंदु पर जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है.
"शराब बरामदगी के बारे में सूचना नहीं देने और डायल-113 की कार्यप्रणाली में प्रथम दृष्ट्या लापरवाही और अनुशासनहीनता पाए जाने पर पुलिस अवर निरीक्षक धनंजय कुमार, ड्राइवर रनेश कुमार चौधरी एवं होमगार्ड का जवान शिव प्रसाद राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है."- अमित रंजन, एसपी, सीतामढ़ी
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