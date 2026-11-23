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बिहार पुलिस की गाड़ी में नेपाली शराब, टक्कर हुई तो खुली पोल, लूट ले गए आक्रोशित स्थानीय

सीतामढ़ी से डायल 112 में मिली शराब ( ETV Bharat )

सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल उठाने वाला मामला सामने आया है. यहां सुप्पी थाना क्षेत्र के ससौला सरकारी अस्पताल के पास डायल-112 पुलिस वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार घायल हो गया. वहीं इसके बाद पुलिसकर्मी के फरार होने और पुलिस वाहन में नेपाली शराब रखे होने की सामने आई.

डायल-112 वाहन ने मारी टक्कर, कर्मी मौके से फरार