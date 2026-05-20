सुकमा में डायल 112 सेवा का शुभारंभ, अब आपात स्थिति में मिलेगी त्वरित पुलिस सहायता
सुकमा पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण और नगरपालिका अध्यक्ष हूंगाराम मरकाम ने डायल 112 वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 20, 2026 at 2:58 PM IST|
Updated : May 20, 2026 at 3:31 PM IST
सुकमा: छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी “डायल-112 फेस-2 नेक्स्ट जेन परियोजना” के अंतर्गत बुधवार को जिला मुख्यालय सुकमा में डायल 112 आपातकालीन सेवा का विधिवत शुभारंभ किया गया. बस स्टैंड सुकमा में आयोजित कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं नगरवासियों की उपस्थिति में इस आधुनिक पुलिस सहायता सेवा की शुरुआत की गई. इस पहल को आमजन की सुरक्षा और त्वरित सहायता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक सुकमा किरण चव्हाण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोंटा मनोज तिर्की, एसडीओपी सुकमा परमेश्वर तिलकवार और नगरपालिका अध्यक्ष हूंगाराम मरकाम सहित कई नेतागण मौजूद रहे.
आम लोगों को मिलेगी मदद
कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण एवं नगरपालिका अध्यक्ष हूंगाराम मरकाम द्वारा डायल 112 वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. इसके साथ ही जिले में आधुनिक तकनीक आधारित आपातकालीन पुलिस सहायता सेवा की औपचारिक शुरुआत हो गई. अधिकारियों ने बताया कि इस सेवा के माध्यम से अब नागरिकों को दुर्घटना, विवाद, आपराधिक घटनाओं तथा अन्य आपात परिस्थितियों में तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी.