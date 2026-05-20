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सुकमा में डायल 112 सेवा का शुभारंभ, अब आपात स्थिति में मिलेगी त्वरित पुलिस सहायता

सुकमा पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण और नगरपालिका अध्यक्ष हूंगाराम मरकाम ने डायल 112 वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

DIAL 112
सुकमा में डायल 112 (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 20, 2026 at 2:58 PM IST

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Updated : May 20, 2026 at 3:31 PM IST

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सुकमा: छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी “डायल-112 फेस-2 नेक्स्ट जेन परियोजना” के अंतर्गत बुधवार को जिला मुख्यालय सुकमा में डायल 112 आपातकालीन सेवा का विधिवत शुभारंभ किया गया. बस स्टैंड सुकमा में आयोजित कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं नगरवासियों की उपस्थिति में इस आधुनिक पुलिस सहायता सेवा की शुरुआत की गई. इस पहल को आमजन की सुरक्षा और त्वरित सहायता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक सुकमा किरण चव्हाण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोंटा मनोज तिर्की, एसडीओपी सुकमा परमेश्वर तिलकवार और नगरपालिका अध्यक्ष हूंगाराम मरकाम सहित कई नेतागण मौजूद रहे.

Dial 112 service
सुकमा में डायल 112 सेवा (ETV Bharat Chhattisgarh)

आम लोगों को मिलेगी मदद

कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण एवं नगरपालिका अध्यक्ष हूंगाराम मरकाम द्वारा डायल 112 वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. इसके साथ ही जिले में आधुनिक तकनीक आधारित आपातकालीन पुलिस सहायता सेवा की औपचारिक शुरुआत हो गई. अधिकारियों ने बताया कि इस सेवा के माध्यम से अब नागरिकों को दुर्घटना, विवाद, आपराधिक घटनाओं तथा अन्य आपात परिस्थितियों में तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी.

Dial 112 service
आपात स्थिति में मिलेगी तुरंत सहायता (ETV Bharat Chhattisgarh)
पुलिस विभाग के अनुसार डायल 112 सेवा “नेक्स्ट जेन” तकनीक पर आधारित है, जिससे घटनास्थल तक त्वरित रिस्पॉन्स सुनिश्चित किया जा सकेगा. अधिकारियों ने कहा कि यह सेवा पुलिस एवं आम जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. विशेष रूप से दूरस्थ एवं संवेदनशील क्षेत्रों वाले सुकमा जिले में इस सेवा के शुरू होने से कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने में सहायता मिलेगी.कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने कहा कि डायल 112 केवल एक हेल्पलाइन नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा से जुड़ी एक भरोसेमंद व्यवस्था है. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी आपात स्थिति में बिना डर और संकोच के डायल 112 का उपयोग करें. साथ ही लोगों को सेवा की कार्यप्रणाली, उपयोगिता एवं सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई. डायल 112 सेवा की मुख्य विशेषताओं में आपातकालीन स्थिति में तुरंत पुलिस सहायता, आधुनिक तकनीक आधारित रिस्पॉन्स सिस्टम का फायदा मिल सकेगा डायल 112 सेवा शुरू होने से अब जिले के नागरिकों को आपात स्थिति में त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध हो सकेगी. यह सेवा कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेगी- किरण चव्हाण, एसपी, सुकमा यह सेवा आम नागरिकों को अधिक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगी.
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Last Updated : May 20, 2026 at 3:31 PM IST

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