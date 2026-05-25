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बिहार में दर्दनाक हादसा, Dial 112 के सिपाही को ई-रिक्शा ने मारी टक्कर.. ऑन ड्यूटी मौत

नवादा: बिहार के नवादा जिले में रविवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में डायल 112 वाहन के चालक सिपाही शिव कुमार उर्फ शंकर सिंह की मौत हो गई. नगर थाना क्षेत्र के महुली के पास ड्यूटी के दौरान वे वाहन से उतरकर सड़क पार कर रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार ई-रिक्शा ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी जान चली गई.

डायल 112 वाहन के चालक सिपाही की मौत: टक्कर इतनी भीषण थी कि सिपाही को बचाया नहीं जा सका. हादसे की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस अब ई-रिक्शा चालक की तलाश कर रही है.

नवादा में सिपाही की मौत (ETV Bharat)

भूतपूर्व सैनिक थे शिव कुमार: मृतक के परिजन सौरव कुमार ने बताया कि मृतक शिव कुमार उर्फ शंकर सिंह नवादा जिले के नारदीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत नारदीडीह गांव के निवासी थे. वे भारतीय सेना में सेवा दे चुके थे और लगभग दो साल पहले डायल 112 में चालक सिपाही के रूप में नियुक्त हुए थे. उनके परिजनों में शोक का माहौल है.

पुलिस लाइन में दी गई अंतिम सलामी: सोमवार सुबह पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई. पुलिस अधिकारियों और जवानों ने दिवंगत सिपाही के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किए. जवानों ने एक साथ सलामी देकर अपने साथी को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान कई पुलिसकर्मी भावुक हो गए.