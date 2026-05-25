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बिहार में दर्दनाक हादसा, Dial 112 के सिपाही को ई-रिक्शा ने मारी टक्कर.. ऑन ड्यूटी मौत

नवादा में ड्यूटी के दौरान डायल 112 के चालक सिपाही की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है. पढ़ें खबर-

CONSTABLE DIED IN NAWADA
नवादा में सिपाही की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 25, 2026 at 11:13 AM IST

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नवादा: बिहार के नवादा जिले में रविवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में डायल 112 वाहन के चालक सिपाही शिव कुमार उर्फ शंकर सिंह की मौत हो गई. नगर थाना क्षेत्र के महुली के पास ड्यूटी के दौरान वे वाहन से उतरकर सड़क पार कर रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार ई-रिक्शा ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी जान चली गई.

डायल 112 वाहन के चालक सिपाही की मौत: टक्कर इतनी भीषण थी कि सिपाही को बचाया नहीं जा सका. हादसे की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस अब ई-रिक्शा चालक की तलाश कर रही है.

नवादा में सिपाही की मौत (ETV Bharat)

भूतपूर्व सैनिक थे शिव कुमार: मृतक के परिजन सौरव कुमार ने बताया कि मृतक शिव कुमार उर्फ शंकर सिंह नवादा जिले के नारदीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत नारदीडीह गांव के निवासी थे. वे भारतीय सेना में सेवा दे चुके थे और लगभग दो साल पहले डायल 112 में चालक सिपाही के रूप में नियुक्त हुए थे. उनके परिजनों में शोक का माहौल है.

पुलिस लाइन में दी गई अंतिम सलामी: सोमवार सुबह पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई. पुलिस अधिकारियों और जवानों ने दिवंगत सिपाही के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किए. जवानों ने एक साथ सलामी देकर अपने साथी को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान कई पुलिसकर्मी भावुक हो गए.

एसपी अभिनव धीमान पहुंचे अस्पताल: घटना की सूचना मिलते ही नवादा के पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान सदर अस्पताल पहुंचे. उन्होंने मामले की जानकारी ली और परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी. एसपी ने बताया कि सिपाही सड़क पार कर रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार ई-रिक्शा ने टक्कर मार दी. उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

Constable Died in Nawada
टोटो की टक्कर से मौत (ETV Bharat)

परिवार की मदद का भरोसा: पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मृतक के परिवार की हर संभव मदद की जाएगी. पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषी ई-रिक्शा चालक को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है. ड्यूटी के दौरान हुई इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जनता की सुरक्षा में तैनात जवान की मौत पूरे इलाके में शोक की लहर पैदा कर गई है.

"सूचना मिली थी कि वो सड़क पार कर रहे थे उसी दौरान पीछे से आ रही ई-रिक्शा ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया."-अभिनव धीमान, पुलिस अधीक्षक, नवादा

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