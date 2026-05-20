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डायल-112 नेक्स्ट जेन सेवा का शुभारंभ, रायपुर को 55 ERV और 4 हाईवे पेट्रोलिंग मिले, गृहमंत्री विजय शर्मा ने दिखाई हरी झंडी

रायपुर: राजधानी रायपुर में नागरिक सुरक्षा एवं आपातकालीन सेवाओं को प्रभावी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में बुधवार को पुलिस परेड ग्राउंड में डायल-112 फेस-2 नेक्स्ट जनरेशन सेवा शुभारंभ किया गया. इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गृहमंत्री विजय शर्मा ने 54 नई इमरजेंसी रिस्पॉन्स वाहनों (ERV) को हरी झंडी दिखाकर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रवाना किया गया.

गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि नई गाड़ियां नई सुविधाओं से लैस होने के साथ ही जीपीएस सिस्टम भी इस गाड़ी में मौजूद है. कमांड आने पर लोकेशन भी साथ में आएगा और नई गाड़ी में एक मोबाइल फोन भी है. अनेक प्रकार के कैमरे भी लगे हुए हैं. आज से रायपुर शहर में इन्हें रवाना किया गया है.

नई गाड़ियां आपके रिस्पॉन्स टाइम के साथ ही आपके पास पहुंच जाए. इसके लिए बहुत अच्छी शुरुआत हुई है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद देता हूं- विजय शर्मा, गृहमंत्री

रायपुर को 55 ERV और 4 हाईवे पेट्रोलिंग मिले (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिसे अनुभव उसे मिला काम- शर्मा

गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि 54 गाड़ियां रायपुर के लिए रवाना हुई है. ये नई गाड़ियां 112 डायल करने पर रिस्पॉन्स टाइम पर ही आपके पास पहुंच जाए इसके लिए हम सब मिलकर कोशिश करेंगे. व्यवस्थाओं में और अधिक सुधार करने के लिए जो सेंट्रल कमांड सेंटर है उसको सीडेक से सॉफ्टवेयर डेवलप कराकर सीडेक को ही दिया हुआ है. सीडेक देश के कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में काम कर रहा है. जिनका अच्छा अनुभव है उन्हीं को दिया गया है. उनके माध्यम से इस काम को पूरा कराया जाएगा.

गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा- गाडियां रिस्पॉन्स टाइम पर आपके पास पहुंचे यही कोशिश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

33 जिलों तक हुआ विस्तार

रायपुर जिले को मिले 54 जीपीएस-सुसज्जित इमरजेंसी रिस्पॉन्स वाहन (ERV) और 4 हाईवे पेट्रोलिंग वाहन मिलने के साथ ही डायल-112 सेवा का विस्तार अब छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों तक हो गया है. एक्के नंबर- सब्बो बर” के तहत पुलिस, फायर, मेडिकल, महिला एवं चाइल्ड हेल्पलाइन सहित सभी आपात सेवाएं अब एकीकृत प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगी.

रायपुर में हरी झंडी दिखाने के दौरान रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत, रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे, रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अमित कांबले, कलेक्टर रायपुर गौरव कुमार सिंह, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक श्वेता सिन्हा सहित मौजूद रही.