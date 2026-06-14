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धमतरी में डायल 112 पर हमला, एंबुलेंस चालक से मारपीट, चार आरोपी गिरफ्तार, फरार गुंडों की तलाश तेज

पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

DIAL 112 ATTACKED IN DHAMTARI
धमतरी में डायल 112 पर हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 14, 2026 at 7:15 AM IST

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धमतरी: बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर सिटी कोतवाली इलाके में बड़ी वारदात को अंजाम दिया. गुंडों ने यहां डायल 112 की टीम पर जानलेवा हमला बोल दिया. बदमाशों ने न सिर्फ शासकीय काम में बाधा डालने की कोशिश की बल्कि सरकारी वाहन को भी छतिग्रस्त कर दिया. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

धमतरी में डायल 112 पर हमला

सिटी कोतवाली पुलिस ने बताया कि घटना 11 जून की रात की है. मारपीट की सूचना मिलने के बाद मौके पर डायल 112 की टीम जांच के लिए पहुंची थी. पुलिस की टीम जैसे ही माका-ए-वारदात पर पहुंची पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया. आरोप है कि कुछ लड़कों ने लोहे की रॉड से पुलिस जवान पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया. पुलिस जवान को जख्मी कर बेखौफ बदमाशों ने डायल 112 की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की. पुलिस ने इस घटनाक्रम में राहुल जोशी, उम्र 24 वर्ष, निवासी दानीटोला, धमतरी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

फरार गुंडों की तलाश तेज (ETV Bharat)

दानी टोला में विवाद की खबर मिली थी. वहां पर कुछ हल्ला-हंगामा कर रहे थे. हंगामा कर रहे लोगों ने डायल 112 को नुकसान पहुंचाया. अपराध कायम कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. सरकार काम में बाधा डालने का आरोप है: शैलेन्द्र पांडेय, एएसपी, धमतरी

एंबुलेंस के चालक पर हमला

दूसरी वारदात कुरूद थाना इलाके की है,जहां 8 जन की रात ग्राम उमरदा गौठान के पास हुई सड़क दुर्घटना की सूचना पर पहुंची वंदे मातरम परिवार समिति की एंबुलेंस के चालक राधेश्याम निर्मलकर के साथ कुछ लोगों ने एंबुलेंस देर से पहुंचने की बात को लेकर विवाद किया. आरोपियों ने चालक के साथ गाली-गलौच, मारपीट की कोशिश के साथ जान से मारने की धमकी दी गई. इसके अलावा एंबुलेंस में जमकर तोड़फोड़ की गई. पुलिस ने बताया कि करीब 1 लाख का नुकसान हुआ.

एंबुलेंस लेट से पहुंची ऐसा लोगों का आरोप था. एंबुलेंस चालक को जान से मारने की धमकी दी गई. वाहन में भी तोड़फोड़ की गई. कानूनी प्रावधानों के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. कुल तीन लोग इसमें शामिल रहे हैं: शैलेन्द्र पांडेय, एएसपी, धमतरी

पुलिस की चेतावनी

कुरूद पुलिस ने मामले की जांच के बाद रमन दीवान, उम्र 30 वर्ष, तामेश्वर पटेल, उम्र 33 वर्ष और फनेन्द्र उर्फ विक्की चंद्राकर, उम्र 25 वर्ष को ग्राम उमरदा से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया. धमतरी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पुलिस, एंबुलेंस एवं अन्य आपातकालीन सेवाओं में बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. साथ ही आमजन से अपील की गई है कि चिकित्सा एवं शासकीय सेवाओं के कार्य में बाधा डालने वाले को कड़ी सजा दी जाएगी.

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