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शुगर बढ़ते ही आंखों पर भी पड़ रहा असर, हर 5 में से 1 मरीज को रेटिना की बीमारी का खतरा, डॉक्टर्स बोले- "समय पर इलाज से टल सकता है खतरा"

शुगर बढ़ते ही आंखों पर भी पड़ रहा असर ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: डायबिटीज यानी मधुमेह को अक्सर लोग केवल ब्लड शुगर बढ़ने की बीमारी समझते हैं, लेकिन इसका असर शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों के साथ आंखों पर भी पड़ता है. लंबे समय तक शुगर का स्तर बढ़ा रहने से रेटिना की रक्त वाहिकाएं क्षतिग्रस्त हो सकती हैं और आंखों की रोशनी जाने तक की नौबत आ सकती है. भारत में एक करोड़ से ज्यादा मधुमेह मरीजों को डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का खतरा है. चिंता की बात यह है कि शुरुआती चरण में बीमारी के स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते. मरीज को परेशानी का अहसास तब होता है, जब आंखों की रोशनी प्रभावित होने लगती है.

शुरुआती जांच से 90 फीसदी अंधता रोकना संभव: मधुमेह दिवस से पहले ग्रेवाल आई इंस्टीट्यूट (GEI), मेडिसिटी, न्यू चंडीगढ़ ने लोगों को आंखों की नियमित जांच के प्रति जागरूक करने की अपील की है. मंगलवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में संस्थान की जागरूकता मुहिम 'चिराग' के तहत आयोजित प्रेस वार्ता में विशेषज्ञों ने बताया कि समय पर बीमारी की पहचान और उपचार से डायबिटीज के कारण होने वाली 90 फीसदी से अधिक अंधता को रोका जा सकता है. डॉक्टरों ने कहा कि, "आंखों की रोशनी सामान्य होने का मतलब यह नहीं है कि रेटिना पूरी तरह स्वस्थ है."

हर 5 में से 1 मरीज को रेटिना की बीमारी का खतरा (ETV Bharat) डायबिटीज का पता चलने से पहले खराब हो सकता है रेटिना: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान दौरान GEI के सीईओ एवं मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. एसपीएस ग्रेवाल ने कहा, "टाइप-2 डायबिटीज के कई मरीजों में शुगर का पता चलने के समय ही रेटिना की बीमारी मौजूद हो सकती है. कई लोगों को वर्षों तक यह जानकारी नहीं होती कि वे मधुमेह से पीड़ित हैं. इस दौरान आंखों पर बीमारी का असर शुरू हो सकता है. इसलिए डायबिटीज की पहचान होने पर आंखों की जांच को प्राथमिकता देनी चाहिए. बदलती जीवनशैली, शारीरिक गतिविधियों में कमी और खानपान की गलत आदतों के कारण मधुमेह के मामले बढ़ रहे हैं. ऐसे में नियमित स्वास्थ्य जांच बेहद जरूरी है." 84.8 फीसदी मरीजों ने कभी नहीं कराई रेटिना की जांच: वही, GEI के डायरेक्टर (रेटिना सर्विसेज) डॉ. मंगत राम डोगरा ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बताया कि, " साल 2022 में द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित SMART India अध्ययन के अनुसार भारत में डायबिटीज के 12.5 फीसदी मरीज डायबिटिक रेटिनोपैथी से प्रभावित हैं. देश में मधुमेह के मरीजों की बड़ी संख्या को देखते हुए एक करोड़ से अधिक लोगों के इस बीमारी की चपेट में होने की आशंका है." उन्होंने वर्ष 2025 में BMJ Open में प्रकाशित ग्रामीण उत्तर प्रदेश के सर्वे का हवाला देते हुए बताया कि, "50 वर्ष या इससे अधिक उम्र के 84.8 फीसदी ऐसे मरीजों ने कभी रेटिना की जांच नहीं कराई थी, जिन्हें पहले से डायबिटीज थी. गंभीर डायबिटिक रेटिनोपैथी से पीड़ित पाए गए मरीजों में से केवल 15.4 फीसदी को उपचार मिला था." टाइप-1 और टाइप-2 मरीजों के लिए जांच का अलग समय: डॉ. डोगरा ने आगे बताया कि, "टाइप-2 डायबिटीज के मरीजों को बीमारी का पता चलते ही आंखों की जांच करानी चाहिए. वहीं, टाइप-1 डायबिटीज के मरीजों को बीमारी की पहचान के पांच साल के भीतर पहली रेटिना जांच कराने की सलाह दी जाती है. इसके बाद सामान्य तौर पर हर साल जांच जरूरी होती है. नियमित जांच से बीमारी को गंभीर होने से पहले पहचाना जा सकता है और समय रहते उपचार शुरू किया जा सकता है."