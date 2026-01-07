ETV Bharat / state

PGI के डॉक्टर्स का दावा- शुगर कंट्रोल करने वाली दवा से हृदय रोगियों का वजन 15% कम हुआ

लखनऊ: पीजीआई के डॉक्टर ने शुगर कंट्रोल करने वाली दवा से दिल के मरीजों का वजन 15 प्रतिशत तक कम करने का दावा किया है. इस दवा का इस्तेमाल कर 125 किलोग्राम के एक हृदयरोगी का तीन महीन में 17 किलो वजन कम किया गया. पीजीआई लखनऊ के कार्डियोलॉजी विभाग में उपचार करा रहे अधिक वजन के 20 मरीजों की सहमति पर इस दवा का ट्रायल किया गया. इसमें पाया गया कि इस दवा से हृदय रोगियों का वजन 5 से 10 किलोग्राम तक कम हुआ है. कौन सी है यह दवा: पीजीआई कार्डियोलॉजी विभाग के वरिष्ठ डॉ. नवीन गर्ग ने बताया कि शुगर नियंत्रित करने वाली यह सेमाग्लूटाइड दवा (इंजेक्शन) विदेशी है. इंडोक्राइनोलॉजिस्ट इस दवा का इस्तेमाल मधुमेह मरीजों का शुगर नियंत्रित करने में करते हैं. सेमाग्लूटाइड दवा मुख्य रूप से टाइप 2 मधुमेह पीड़ित मरीजों में शुगर को काबू करने और वजन नियंत्रित रखने में मदद करती है. यह दवा मरीज के शरीर में हार्मोन का काम करती है. महीने में दवा का खर्च: डॉ. नवीन गर्ग ने बताया कि दवा पर हर महीने करीब 12 हजार रुपए खर्च होंगे. उन्होंने बताया कि इस दवा का पेटेंट मार्च में खत्म हो जाएगा. हमारे देश की फार्मा कंपनी ने भी यह दवा तैयार कर ली है, जो सिर्फ दो हजार रुपए में मिलेगी. बिना शुगर के रोगियों पर दवा कारगर: वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. नवीन गर्ग ने बताया कि यह दवा उन पर कारगर है, जिन्हें शुगर की बीमारी नहीं है. मरीजों की सहमति पर इस दवा का इस्तेमाल किया गया. मोटे मरीजों को हर हफ्ते एक-एक इंजेक्शन लगाया गया. 125 किलो से अधिक वजन के हार्ट मरीज समेत 20 मरीजों पर तीन महीने तक दवा का ट्रायल किया गया. इनमें सबसे ज्यादा 125 किग्रा के रोगी का वजन 17 किलो कम हुआ. बाकी के 19 मरीजों का वजन भी 5 से 10 किलो तक कम हो गया. कई रोगियों ने दवा के इस्तेमाल की सहमति जताई है.