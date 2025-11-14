Diabetes Day : बदलती लाइफस्टाइल बढ़ा रही खतरा, अलवर में हर साल बढ़ रहे मधुमेह के मरीज
Published : November 14, 2025 at 12:23 PM IST
अलवर: हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है. इसका मकसद देश-दुनिया में बढ़ते डायबिटीज के खतरे, लक्षण और रोकथाम के बारे में लोगों को जागरूक करना होता है. यह बीमारी साइलेंट किलर भी कहलाती है क्योंकि इसमें व्यक्ति को बीमारी का पता लगता है, तब तक यह शरीर के अहम अंगों को प्रभावित कर चुकी होती है. अलवर के जिला अस्पताल के डायबिटीज रोगियों की ओपीडी आंकड़ें चौंकाते हैं. हर साल 50 हजार से ज्यादा लोग साइलेंट किलर का परामर्श लेने अस्पताल पहुंच रहे हैं.
राजकीय मेडिकल कॉलेज अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सुनील खंडेलवाल ने बताया कि मधुमेह रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी का बड़ा कारण तेजी से बदलती जीवनशैली है. युवाओं में जंक फूड़ की बढ़ती प्रवृति भारी पड़ रही है.आज युवा वर्ग जंक फूड ज्यादा पसंद करता है.जंक फूड सेहत के लिए हानिकारक है. जंक फूड से व्यक्तियों के शरीर में वसा बढ़ जाती है. इससे वजन बढ़ता है. इस कारण इंसुलिन बढ़ जाता है और शुगर का खतरा ज्यादा हो जाता है. उन्होंने बताया कि आज की भागदौड़ भरी जिदंगी में लोगों को शरीर पर ध्यान देने का समय नहीं है. लोग एक्सरसाइज व योग से दूर हो रहे हैं. यह भी डायबिटीज का बड़ा कारण है.
युवाओं में बढ़ रहा खतरा: डॉ. सुनील खंडेलवाल ने बताया कि मधुमेह रोग दो प्रकार के होते हैं. एक जन्मजात, जिसे टाइप वन कहते हैं. दूसरा 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को होता है. जैनेटिक होने के कारण टाइप वन रोका नहीं जा सकता. टाइप टू को डाइट, जीवनशैली में सुधार, जागरूकता, और एक्सरसाइज के जरिए नियंत्रण किया जा सकता है. विश्व स्तर पर देखें तो हर आयुवर्ग में मधुमेह के रोगी बढ़ रहे हैं. पहले मधुमेह रोग 40 साल से ज्यादा आयुवर्ग के लोगों को होता था, लेकिन अब 30 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोग भी इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं.
शहरों में ज्यादा खतरा: डॉ. खंडेलवाल ने बताया कि गांवों के बजाय शहरी लोगों में मधुमेह का खतरा ज्यादा बढ़ रहा है. इसका कारण है कि गांवों में आज भी घरों पर बना खाना पसंद करते हैं. वहां जंक फूड का ज्यादा चलन नहीं है. गांवों में लोग खेत आदि में मेहनत करते हैं. इससे एक्सरसाइज व दिनचर्या सही रहती है. शहरों में शाम होते ही जंक फूड का सेवन करने पहुंचने लगते हैं. मोबाइल का ज्यादा उपयोग, नींद में कमी और तनाव से शुगर का खतरा बढ़ता है.
मधुमेह रोग के लक्षण
- प्रारंभिक लक्षणों में व्यक्ति को भूख और प्यास ज्यादा लगती
- पेशाब ज्यादा लगगा
- थकान महसूस होना
- वजन घटना
- हाथ पैरों में झनझनाहट
अस्पतालों में बढ़ रही काउंसलिंग: डॉ. सुनील खंडेलवाल ने बताया कि अलवर के जिला अस्पताल में हर महीने सैकड़ों मरीज डायबिटीज संबंधी काउंसलिंग को पहुंच रहे हैं. वर्ष 2022-23 में 28,785 तो 2023-24 में 30,625 एवं 2024-25 में संख्या 37,743 हो गई. इस वर्ष 21,515 लोगों ने काउंसलिंग कराई है.डॉ. खंडेलवाल ने बताया कि जिला स्वास्थ्य विभाग समय-समय पर डायबिटीज के प्रति जागरुकता लाने के लिए अभियान चलाता है. स्कूलों, कॉलेजों के साथ ही स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं. इनमें युवाओं को खानपान और दिनचर्या सुधार के टिप्स दिए जाते हैं.
अस्पतालों में डायबिटीज के परामर्श के आंकड़े
|साल
|ओपीडी
|काउंसलिंग
|मेल
|फीमेल
|2022-23
|74,489
|28,785
|14,579
|14,206
|2023- 24
|78,493
|30,625
|15,137
|17,488
|2024-25
|95,083
|37,743
|19,036
|18,707
|2025-26
|42,456
|21,515
|10,206
|11,309
