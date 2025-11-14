ETV Bharat / state

Diabetes Day : बदलती लाइफस्टाइल बढ़ा रही खतरा, अलवर में हर साल बढ़ रहे मधुमेह के मरीज

अलवर: हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है. इसका मकसद देश-दुनिया में बढ़ते डायबिटीज के खतरे, लक्षण और रोकथाम के बारे में लोगों को जागरूक करना होता है. यह बीमारी साइलेंट किलर भी कहलाती है क्योंकि इसमें व्यक्ति को बीमारी का पता लगता है, तब तक यह शरीर के अहम अंगों को प्रभावित कर चुकी होती है. अलवर के जिला अस्पताल के ​डायबिटीज रोगियों की ओपीडी आंकड़ें चौंकाते हैं. हर साल 50 हजार से ज्यादा लोग साइलेंट किलर का परामर्श लेने अस्पताल पहुंच रहे हैं.

राजकीय मेडिकल कॉलेज अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सुनील खंडेलवाल ने बताया कि मधुमेह रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी का बड़ा कारण तेजी से बदलती जीवनशैली है. युवाओं में जंक फूड़ की बढ़ती प्रवृति भारी पड़ रही है.आज युवा वर्ग जंक फूड ज्यादा पसंद करता है.जंक फूड सेहत के लिए हानिकारक है. जंक फूड से व्यक्तियों के शरीर में वसा बढ़ जाती है. इससे वजन बढ़ता है. इस कारण इंसुलिन बढ़ जाता है और शुगर का खतरा ज्यादा हो जाता है. उन्होंने बताया कि आज की भागदौड़ भरी जिदंगी में लोगों को शरीर पर ध्यान देने का समय नहीं है. लोग एक्सरसाइज व योग से दूर हो रहे हैं. यह भी डायबिटीज का बड़ा कारण है.

असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सुनील खंडेलवाल (वीडियो ईटीवी भारत अलवर)

युवाओं में बढ़ रहा खतरा: डॉ. सुनील खंडेलवाल ने बताया कि मधुमेह रोग दो प्रकार के होते हैं. एक जन्मजात, जिसे टाइप वन कहते हैं. दूसरा 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को होता है. जैनेटिक होने के कारण टाइप वन रोका नहीं जा सकता. टाइप टू को डाइट, जीवनशैली में सुधार, जागरूकता, और एक्सरसाइज के जरिए नियंत्रण किया जा सकता है. विश्व स्तर पर देखें तो हर आयुवर्ग में मधुमेह के रोगी बढ़ रहे हैं. पहले मधुमेह रोग 40 साल से ज्यादा आयुवर्ग के लोगों को होता था, लेकिन अब 30 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोग भी इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं.