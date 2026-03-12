ETV Bharat / state

Health Tips : आयुर्वेद में शुगर का पुख्ता इलाज, जानिए क्या करना होगा ?

उन्होंने कहा कि हमारे यहां आयुर्वेद में अगर व्यक्ति लंबे समय तक इसकी दवा ले और अपनी दिनचर्या को हमारे हिसाब से बदले तो इसे जड़ से खत्म किया जा सकता है. एलोपैथिक दवाएं ब्लड शुगर को अस्थायी रूप से कम करती हैं, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि दवाएं बंद करते ही शुगर की समस्या फिर बढ़ जाती है. इसका कारण है कि केवल दवा लेने से नहीं, बल्कि पूरा शरीर का संतुलन सही रखने से ही शुगर पर स्थायी नियंत्रण पाया जा सकता है.

डॉ. सरोज मीणा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी (रूपपुरा राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय) ने बताया कि असल में शुगर एक ऐसी स्थिति है जो आपकी जीवनशैली, खान-पान और मानसिक तनाव से गहराई से जुड़ी है. अगर आप दिनचर्या में सुधार करें, भोजन पर ध्यान दें और तनाव कम करें, तो इसे काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है.

कुचामनसिटी: भारत में मधुमेह यानी शुगर की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है. जीवनशैली बदलने, फास्ट-फूड का बढ़ते उपयोग और गतिहीन दिनचर्या की वजह से हिन्दुस्तान में लगभग हर दूसरे घर में शुगर का एक मरीज जरूर मिल जाएगा.

शुगर के लक्षण : बार-बार पेशाब आना, बार-बार प्यास लगना, अचानक वजन कम होना, थकान और कमजोरी, धुंधला दिखना, घाव या चोट का देर से भरना, त्वचा में खुजली.

घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्खे : मेथी दाना को रातभर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट पानी समेत सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है. यह ब्लड शुगर को नेचुरली कंट्रोल करने में मदद करता है और टाइप-2 डायबिटीज के मरीजों के लिए एक सरल घरेलू उपाय माना जाता है. करेला का जूस सुबह खाली पेट एक कप पीना, डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इसमें मौजूद इंसुलिन जैसे प्राकृतिक तत्व ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और शुगर लेवल को नेचुरली घटाने में असरदार होते हैं.

गिलोय का काढ़ा या टैबलेट रोजाना सेवन करना डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद होता है. यह न सिर्फ ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, जिससे संक्रमण से लड़ने की ताकत मिलती है. जामुन की गुठली का पाउडर रोजाना सुबह खाली पेट एक चम्मच लेना टाइप-2 डायबिटीज के लिए बेहद फायदेमंद होता है. यह प्राकृतिक रूप से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है और लंबे समय तक शुगर लेवल को संतुलित बनाए रखता है.

शुगर होने पर ईन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें : साबुत अनाज (जैसे जौ, रागी, बाजरा), हरी पत्तेदार सब्जियां. इसके साथ, लो-ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल जैसे अमरूद, जामुन, पपीता, अदरक, लहसुन और हल्दी का सेवन करने से काफी फायदा होगा.