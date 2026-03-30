दुनियाभर में तहलका मचा रही धुरंधर-2 का शहडोल कनेक्शन, छोटे रोल में बड़ा छाप छोड़ रहा एक्टर

दुनियाभर में तहलका मचा रही धुरंधर-2 का शहडोल कनेक्शन, छोटे रोल में बड़ा छाप छोड़ रहा एक्टर
देश-दुनिया में नाम कमा रही धुरंधर-2 के एक्टर का शहडोल से है नाता, पिता ने बेटे की सफलता पर जताई खुशी, बताया हार्डवर्क.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 7:18 PM IST|
Updated : March 30, 2026 at 7:55 PM IST
शहडोल: आदित्य धर की फिल्म धुरंधर द रिवेंज दुनिया भर में तहलका मचा रही है. जब से फिल्म रिलीज हुई है, तभी से सफलता के झंडे गाड़ रही है. फिल्म के साथ-साथ लोग दोनों ही पार्ट में कास्टिंग को लेकर भी तारीफ कर रहे हैं. इसी धुरंधर द रिवेंज फिल्म में एएसपी उमर हैदर का रोल अदा करने वाले अभिनेता का नाम आदित्य उप्पल है, जिन्होंने अपने अभिनय से इस फिल्म में बड़ा छाप छोड़ा है. आपको जानकर खुशी होगी कि एक्टर आदित्य उप्पल का ज्यादातर बचपन शहडोल में बीता है.
धुरंधर 2 का शहडोल कनेक्शन
धुरंधर 2 फिल्म में ASP उमर हैदर का रोल अदा करने वाले आदित्य उप्पल का परिवार वैसे तो अभी दिल्ली में रहता है, लेकिन इनका बचपन इनकी स्कूलिंग शहडोल के बुढ़ार क्षेत्र के कान्वेंट स्कूल से हुई है. आदित्य उप्पल के पिता नीलकमल उप्पल इन दिनों शहडोल के बुढ़ार में आए हुए हैं. जिन्हें गोल्डी उप्पल के नाम से भी जाना जाता है. वो बताते हैं कि "वैसे तो आदित्य का जन्म दिल्ली में हुआ, लेकिन उसके एक साल बाद ही वो शहडोल के बुढ़ार में आकर बस गए थे. यहीं पर दोनों भाइयों की स्कूलिंग हुई है. कक्षा 10वीं तक वो यहां पढ़े और फिर इसके बाद दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, वहीं से फिर इन्होंने आगे की पढ़ाई की है. जहां उन्होंने 5 साल मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई भी की है.
बेटे की सफलता से परिवार में खुशी का माहौल
गोल्डी उप्पल ने बताया कि बेटे की इस सफलता के बाद परिवार में खुशी का माहौल है. नवंबर-दिसंबर 2024 में मुकेश छाबड़ा के माध्यम से यह फिल्म मिली थी. इसके बाद से ही बेटे ने काफी हार्ड वर्क किया है. उनके पिता बताते हैं कि धुरंधर 2 की सफलता के बाद अब बहुत कुछ बदल गया है. सबसे बड़ी बात बच्चे की मुस्कुराहट से बड़ा हमें कुछ नहीं चाहिए. इस सफलता की खुशी उसके चेहरे पर अब दिखती है, जो हमें बहुत सुकून देती है. आदित्य धर ने हमारे बच्चे से बहुत अच्छा काम लिया है और बहुत बेहतर अभिनय करवाया है.
शहडोल में भी चर्चा
आदित्य उप्पल के पिता बताते हैं कि वैसे तो जगह-जगह से शुभकामनाएं और बधाइयां आ रही हैं, लेकिन अभी वो शहडोल हाल ही में पहुंचे हुए हैं. जैसे-जैसे लोगों को पता चल रहा है, वह भी बधाइयां दे रहे हैं और फिल्म देखने जा रहे हैं. यहां कई लोगों ने बचपन में बच्चों को देखा है.
बेटे ने किया हार्ड वर्क
उन्होंने बताया कि किसी भी सफलता के पीछे एक हार्ड वर्क छिपा होता है. बेटे के शूटिंग के दिनों को याद करते हुए नीलकमल उप्पल बताते हैं कि पिछले साल अपने बेटे के साथ अमृतसर गए थे, तब शूटिंग चल ही रही थी. जब वह एयरपोर्ट पर उतरे तो बहुत ज्यादा ठंड थी. ऐसे में वह रात को 2-3 बजे तक शूट करके लौटता था. इससे आप समझ सकते हैं कि इस सफलता के पीछे कितना हार्ड वर्क भी छिपा होता है.
संजय दत्त का बड़ा फैन
आदित्य उप्पल अभिनेता संजय दत्त का बचपन से ही बहुत बड़ा फैन रहा है. पुराने दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि 1987 में तो उसका जन्म ही हुआ था, लेकिन 1991-92 में उसका रुझान देखकर उन्होंने उसे वीसीआर दिलाया था और बहुत सारी संजय दत्त की फिल्में भी लाकर दी थी. जिन्हें वह अक्सर देखता रहता था. शुरुआत से ही वह संजय दत्त की एक्टिंग का बहुत बड़ा दीवाना रहा है. आज संजय दत्त के साथ ही उसे काम करने का मौका भी मिला, किसी भी फैन के लिए इससे बड़ी सफलता और क्या हो सकती है.
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आदित्य बचपन से टैलेंटेड था
आदित्य उप्पल की एक्टिंग को हर कोई सराह रहा है. नीलकमल उर्फ गोल्डी उप्पल के जिगरी दोस्त जगजीत सिंह छाबड़ा जो की बुढ़ार में ही रहते हैं, वह बताते हैं कि "आदित्य बचपन से ही बहुत टैलेंटेड था और बहुत स्मार्ट लड़का था. आदित्य धर ने आदित्य उप्पल से बहुत ही अच्छा रोल अदा करवाया है. उन्होंने जो कैरेक्टर उसे दिया, उसे बहुत ही अच्छा प्ले किया है. वह बताते हैं कि वो खुद दो से तीन बार यह फिल्म देख चुके हैं. अभी उनके पिता के साथ जो उनके जिगरी दोस्त हैं, उनके साथ भी देखकर आये हैं."
सक्सेस को एन्जॉय कर रहे
धुरंधर 2 फिल्म में ASP उमर हैदर का रोल अदा करने वाले आदित्य उप्पल बताते हैं कि "दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला बहुत ही अच्छा लगा. फिल्म की सफलता को लेकर हम लोग अब एंजॉय कर रहे हैं, फिल्म की स्क्रिप्ट देखकर ही लगा था की फिल्म ब्लॉकबस्टर जाएगी. कुछ कमाल करेगी और अब यह फिल्म वर्ल्डवाइड सफलता पा रही है. इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है."