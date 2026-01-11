ETV Bharat / state

बच्चों के गायब होने के विरोध में रांची में धुर्वा बंद, दिखा व्यापक असर, मासूमों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग

रांची: दो मासूम भाई बहनों को खोज पाने में रांची पुलिस लगातार विफल दिख रही है. जिसके खिलाफ अब जनआक्रोश सामने आने लगा है. रविवार को दोनों मासूम बच्चों के रहस्यमय रूप से गायब होने के विरोध में स्थानीय लोगों ने धुर्वा बंद रखा. जिसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है. धुर्वा में बंद का असर दिख रहा है.

पुलिस के हाथ खाली

दरअसल, दो मासूम भाई-बहन अंश और अंशिका के रहस्यमय परिस्थितियों में गायब होने और पुलिस द्वारा 9 दिन बीत जाने के बाद भी दोनों बच्चों का कोई सुराग नही मिलने से अब जनता के बांध का सब्र टूटने लगा है. इसे लेकर जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं. इसी कड़ी में रविवार को धुर्वा बंद का एलान भी पूर्णत सफल नजर आया.

धुर्वा में बंद का असर दिखा (Etv bharat)

पुलिस की कार्यशैली पर सवाल

बच्चों के लापता होने के विरोध में स्थानीय लोगों द्वारा धुर्वा बंद का ऐलान किया गया था. बंद के समर्थन में कुछ लोग सड़क पर उतरे तो उन्होंने देखा कि धुर्वा तो स्वतः ही बंद है. धुर्वा में मेडिसिन स्टोर छोड़कर सभी दुकानें बंद रही. क्योंकि स्थानीय लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोशित है. सभी का कहना है कि पुलिस ने मामले में घोर लापरवाही बरती है. लोगों का मानना है कि 2 तारीख को बच्चे गायब हुए थे लेकिन पुलिस चार जनवरी को एक्टिव हुई. गायब बच्चों को लेकर केवल धुर्वा ही नहीं बल्कि पूरा रांची शहर एकजुट हो चुका है. यही वजह है कि धुर्वा स्थित लगभग 200 से ज्यादा दुकानें बंद है.