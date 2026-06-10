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ध्रुपद केंद्र विवाद बढ़ा तो कांग्रेस पार्षद बोलीं मुस्लिम हूं इसलिए भेदभाव, हाईवोल्टेज ड्रामा

दरअसल, संगीत नगरी ग्वालियर में स्थित ग्वालियर संगीत घराने के जनक उस्ताद हद्दू खां के समाधि स्थल पर बना ध्रुपद केंद्र चर्चा में है. आरोप हैं कि कांग्रेस पार्षद सईदा आसिफ अली व उनके पति इसे खाली कराना चाहते हैं. पार्षद ने इसके लिए सदन में प्रस्ताव पेश किया था, जिसके बाद मंगलवार को विशेष बैठक बुलाकर अन्य एजेंडों के साथ आखिर में यह प्रस्ताव भी सदन में पेश किया गया.

ग्वालियर : नगर परिषद की विशेष बैठक में संगीत नगरी के ध्रुपद केंद्र को उस्ताद हद्दू खां सभागार से बेदखल करने के प्रस्ताव का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. कांग्रेस पार्षद व पार्षद पति पर निजी स्वार्थ के लिए ध्रुपद केंद्र को तुड़वाने का प्रस्ताव देने के आरोप लगे, जिसके बाद सदन में जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया. प्रस्ताव देने वाली कांग्रेस पार्षद ने आरोप लगाते हुए ये कह दिया कि मैं मुस्लिम हूं इसलिए भेदभाव हो रहा है, वहीं बीजेपी पार्षद ने बताया कि जिस संगीत केंद्र को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है वह उस्ताद हद्दू खां से भी जुड़ा हुआ है और उसका ऐतिहासिक महत्व है. इस हाईवोल्टेज ड्रामे के बीच ध्रुपद केंद्र तोड़ने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया.

जैसे ही प्रस्ताव पढ़ा गया वैसे ही नगर परिषद में विरोध के सुर उखड़ने लगे. पहले तो विपक्ष (बीजेपी) के पार्षदों ने इस बात पर आपत्ति जताई कि यह ऐसा विषय नहीं था जिसे आपात स्थिति के रूप में एजेंडों में जोड़ा गया. ना ही इस पर विचार किया गया कि, आखिर पूर्व से पारित संकल्प में बदलाव क्यों जरूरी है? क्या इससे निगम को आर्थिक या आम जान को परेशानी या फायदा होगा?

कांग्रेस पार्षद बोलीं- मुस्लिम होने पर भेदभाव क्यों?

इस बीच सभापति मनोज सिंह तोमर ने भी इस तरह प्रस्ताव को एजेंडों में जोड़ना गलत बताया. हालांकि, उन्होंने इसपर पक्ष विपक्ष के पार्षदों को अपनी बात रखने का मौका दिया तो प्रस्ताव लाने वाली वार्ड की पार्षद सईदा आसिफ अली ने इस मुद्दे को धर्म विशेष से जोड़ने का प्रयास किया, उन्होंने कहा, ''वार्ड में 15 हज़ार लोग रहते हैं. लेकिन, यहां कोई पार्क नहीं है जिसमें लोग घूम सकें-बैठ सकें लेकिन उस संगीत केंद्र में 4-5 लोग ही आते हैं फिर भेदभाव क्यों किया जा रहा है, क्या इसलिए कि ये मुसलमान के चक्कर में हो रहा है?"

सदन में फाड़ा गया ध्रुपद केंद्र गिराने का प्रस्ताव (Etv Bharat)

बीजेपी पार्षद ने कांग्रेस पार्षद को इतिहास याद दिलाया

कांग्रेस पार्षद की बात का विरोध करते हुए बीजेपी पार्षद अपर्णा पाटिल ने कड़ा रूख दिखाया. उन्होंने सदन में कांग्रेस पार्षद सईदा आसिफ़ अली को लताड़ा कि इस तरह सदन में हिंदू मुस्लिम जैसी अनर्गल बातें ना करें. साथ ही कहा कि, जो हस्सू हद्दू खां सभागार है वह उस व्यक्ति के नाम पर है जिसने ग्वालियर की पहचान ध्रुपद के रूप में आगे बढ़ाई. उसी संगीत शैली ने ग्वालियर को संगीत नगरी बनाया, उनके समाधि स्थल पर इसीलिए ध्रुपद केंद्र स्थापित किया गया, जिससे संगीत से उनका जुड़ाव रहे. लेकिन इस तरह उस विरासत को ख़त्म करने का प्रयास नहीं होना चाहिए.

बीजेपी पार्षद ने सदन में फाड़ा संकल्प पत्र

बीजेपी पार्षद अपर्णा पाटिल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, '' ये प्रस्ताव ग्वालियर की महापौर के अनुमोदन से आगे बढ़ाया गया. इस प्रस्ताव पर दस्तखत करते हुए महापौर के हाथ क्यों नहीं कांपे?'' अपनी बात कहते हुए बीजेपी पार्षद ने वह प्रस्ताव संकल्प पत्र सदन में ही फाड़ दिया, जिसके बाद कांग्रेस के सदन में मौजूद आठों विधायक प्रस्ताव को पारित करने के लिए अड़ गए वहीं विपक्ष के बीजेपी पार्षद इसे खारिज कराने के लिए एक जुट हो गए.

वोटिंग के आधार पर निरस्त हुआ प्रस्ताव

जब इस मुद्दे पर एक राय नहीं हुई तो सभापति ने हाथ उठा कर वोटिंग कराई, जिसमें सत्ता पक्ष की ओर से 6 और विपक्ष की ओर से 19 मत आए और इस वोटिंग के आधार पर हस्सू हद्दू खां सभागार से ध्रुपद केंद्र को खाली कराने का प्रस्ताव ख़ारिज कर दिया गया.

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'ऐसा प्रस्ताव समझ से परे, ये ग्वालियर की विरासत'

बैठक स्थगित होने के बाद ईटीवी भारत से बातचीत में सभापति मनोज सिंह तोमर ने कहा, '' हस्सू हद्दू खां सभागार का प्रस्ताव आज सदन में आया, जिस पर चर्चा हुई और बहुमत सदस्यों का यह कहना था कि यह ग्वालियर से जुड़ा मुद्दा है, संगीत विरासत का मामला है. वहां ध्रुपद जो ग्वालियर की विलुप्त होती संगीत कला है उसे आज भी उस केंद्र में सिखाने का काम किया जा रहा है. चंबल संभाग के कई लोग वहां संगीत सीखने आते हैं. मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग ने वर्षों पहले उसे नगर निगम के ज़रिए आवंटित कराया था. ऐसे में यह प्रस्ताव सदन में लाया गया, वह मेरे भी समझ से परे है कि आख़िर इसे क्यों भेजा गया.''

'अन्य जगह पर भी बन सकते हैं गार्डन, सामुदायिक भवन'

सभापति ने कहा, '' आज के समय में हमारी पुरानी परम्पराएं और पुराने रीति रिवाज विलुप्त होते जा रहे हैं. ऐसे में यह प्रस्ताव लाकर कहा गया कि उसे स्थान पर सामुदायिक भवन बनाया जाए पार्क बनाया जाए. तो सामुदायिक भवन या गार्डन बनाने के लिए तो तमाम जगह पड़ी हुई हैं. पहले भी जन प्रतिनिधि रहे हैं, उन लोगों ने क्यों आवश्यकता नहीं समझी? इसलिए उस प्रस्ताव को वोटिंग के आधार पर निरस्त कर दिया गया है.''