प्रयागराज में रोडवेज चालक हत्याकांड मामले में धूमनगंज इंस्पेक्टर सस्पेंड, सात आरोपियों पर 25–25 हजार का इनाम घोषित
पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने सख्त हिदायत दी है कि लापरवाही बरतने वाले पुलिसकमिर्यों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2025 at 6:31 PM IST
प्रयागराज : रोडवेज संविदा चालक की हत्या मामले में दूसरी बड़ी कार्रवाई हुई है. पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने धूमनगंज थाने के इंस्पेक्टर अमरनाथ राय को सस्पेंड कर दिया है. आरोप है कि उन्होंने घटना के बाद शिथिलता बरती और समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की. इससे पहले टीपी नगर चौकी इंचार्ज राजेश कुमार चौबे को भी लापरवाही के आरोप में सस्पेंड किया जा चुका है. वहीं हत्याकांड में मरियाडीह के सातों आरोपियों पर 25–25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है.
पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने सख्त हिदायत दी है कि लापरवाही बरतने वाले पुलिसकमिर्यों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. डीसीपी सिटी मनीष शांडिल्य ने बताया, इंस्पेक्टर अमरनाथ राय के खिलाफ प्रारंभिक जांच कराई गई थी. जांच रिपोर्ट में उनके कार्य व्यवहार को लेकर गंभीर टिप्पणियां की गईं, जिसके बाद निलंबन की सिफारिश को स्वीकार करते हुए यह कार्रवाई की गई.
पुलिस की सात टीम कर रही तलाश : पुलिस कमिश्नर ने मरियाडीह में नीमसराय मुंडेरा के रहने वाले रोडवेज चालक रावेंद्र उर्फ मुन्नू की हत्या में आरोपी हसनैनी, नुरैन, अली, कामरान, इरफान, हुसैन और कैफ के खिलाफ 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है. पुलिस की सात टीमें आरोपियों की तलाश कर रही हैं. छापेमारी जारी है.
दीपावली के दिन हुई थी हत्या : नीमसराय मुंडेरा का रहने वाला रावेंद्र उर्फ मुन्नू रोडवेज में संविदा चालक था. दीपावली के दिन (20 अक्टूबर) दोपहर में वह पेट्रोल पंप की ओर गया था, जहां हसनैन, नूरैन समेत कुछ लोगों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि झगड़े के दौरान हमलावरों ने ईंट-पत्थर चलाए और अली नाम के युवक ने मुन्नू के सिर पर ईंट से वार किया.
वीडियो भी हुआ था वायरल : गंभीर रूप से घायल मुन्नू को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. चूंकि घटना पेट्रोल पंप के पास हुई थी, तो उसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया. वायरल सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग रावेंद्र पर ईंट से हमला करते हैं. वह बचाव में जैसे पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करता है. एक ईंट उसके सिर के पीछे आकर लगती है और वह वहीं गिर जाता है. उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है.
प्रयागराज-कानपुर मार्ग पर जाम और तोड़फोड़ : दिनदहाड़े जीटी रोड पर हुई इस सनसनीखेज हत्या से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने मंगलवार को जीटी रोड पर शव रखकर जाम लगा दिया था. आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए उन्होंने वाहनों में तोड़फोड़ भी की थी. काफी हंगामा और तोड़फोड़ के बीच सूचना पर डीसीपी मनीष शांडिल्य, एडीसीपी सिटी पुष्कर वर्मा और एसपी अजेंद्र यादव कई थानों की पुलिस और पीएसी के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को किसी तरह से नियंत्रित किया.
नवाबगंज थाने का दरोगा भी सस्पेंड : प्रयागराज पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई में नवाबगंज थाने के दारोगा को निलंबित किया गया है. उनके खिलाफ वसूली से जुड़ा एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसकी जांच के बाद उच्चाधिकारियों ने यह कार्रवाई की. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों मामलों में विभागीय जांच आगे भी जारी रहेगी और लापरवाही या भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी पुलिसकर्मी को बख्शा नहीं जाएगा.
