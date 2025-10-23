ETV Bharat / state

प्रयागराज में रोडवेज चालक हत्याकांड मामले में धूमनगंज इंस्पेक्टर सस्पेंड, सात आरोपियों पर 25–25 हजार का इनाम घोषित

मामले में सातों आरोपियों पर 25–25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : रोडवेज संविदा चालक की हत्या मामले में दूसरी बड़ी कार्रवाई हुई है. पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने धूमनगंज थाने के इंस्पेक्टर अमरनाथ राय को सस्पेंड कर दिया है. आरोप है कि उन्होंने घटना के बाद शिथिलता बरती और समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की. इससे पहले टीपी नगर चौकी इंचार्ज राजेश कुमार चौबे को भी लापरवाही के आरोप में सस्पेंड किया जा चुका है. वहीं हत्याकांड में मरियाडीह के सातों आरोपियों पर 25–25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है. पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने सख्त हिदायत दी है कि लापरवाही बरतने वाले पुलिसकमिर्यों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. डीसीपी सिटी मनीष शांडिल्य ने बताया, इंस्पेक्टर अमरनाथ राय के खिलाफ प्रारंभिक जांच कराई गई थी. जांच रिपोर्ट में उनके कार्य व्यवहार को लेकर गंभीर टिप्पणियां की गईं, जिसके बाद निलंबन की सिफारिश को स्वीकार करते हुए यह कार्रवाई की गई. पुलिस की सात टीम कर रही तलाश : पुलिस कमिश्नर ने मरियाडीह में नीमसराय मुंडेरा के रहने वाले रोडवेज चालक रावेंद्र उर्फ मुन्नू की हत्या में आरोपी हसनैनी, नुरैन, अली, कामरान, इरफान, हुसैन और कैफ के खिलाफ 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है. पुलिस की सात टीमें आरोपियों की तलाश कर रही हैं. छापेमारी जारी है. दीपावली के दिन हुई थी हत्या : नीमसराय मुंडेरा का रहने वाला रावेंद्र उर्फ मुन्नू रोडवेज में संविदा चालक था. दीपावली के दिन (20 अक्टूबर) दोपहर में वह पेट्रोल पंप की ओर गया था, जहां हसनैन, नूरैन समेत कुछ लोगों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि झगड़े के दौरान हमलावरों ने ईंट-पत्थर चलाए और अली नाम के युवक ने मुन्नू के सिर पर ईंट से वार किया.