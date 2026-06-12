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भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम से खेलेगा रजत बघेल, धौलपुर के खेल जगत में हर्ष

रजत बघेल के चयन की सूचना मिलते ही जिले के खेल जगत में खुशी की लहर दौड़ गई.

Rajat Baghel, cricketer
रजत बघेल, क्रिकेटर (Photo: family member of rajat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 12, 2026 at 5:15 PM IST

2 Min Read
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धौलपुर: जिले के प्रतिभाशाली क्रिकेटर रजत बघेल का भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम में चयन हुआ है. रजत को श्रीलंका दौरे के लिए चुनी भारतीय टीम में शामिल किया गया है. भारतीय अंडर-19 टीम 6 जुलाई से श्रीलंका में एकदिवसीय मुकाबले खेलेगी. रजत के चयन की सूचना मिलते ही जिले के खेल जगत में खुशी है. साथी खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और जिलेवासियों ने इसे धौलपुर के लिए बड़ी उपलब्धि बताया.

धौलपुर क्रिकेट एसोसिएशन (डीसीए) के सचिव सुमेन्द्र तिवारी ने बताया, रजत की सफलता में कोच सुरजीत सिंह, राहुल राणा और रोबिन त्यागी का महत्वपूर्ण योगदान है. रजत इससे पहले राजस्थान अंडर-16 टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके. वे दो बार तिहरे शतक जड़कर सुर्खियों में आ चुके हैं. उनकी शानदार बल्लेबाजी और निरंतर प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा और इंडियन अंडर-19 टीम में जगह मिली. रजत के चयन पर जिले के खिलाड़ियों, खेल संगठनों और आमजन ने हर्ष जताया. खेलप्रेमियों का मानना है, रजत की उपलब्धि जिले के अन्य युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी.

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गलियों में खेली क्रिकेट: धौलपुर के उभरते सितारे रजत ने क्रिकेट की शुरुआत गलियों से की है. गालियों के खरंजो पर क्रिकेट खेलते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाली टीम में चयन हुआ. बघेल ने स्कूली टूर्नामेंट से करियर की शुरुआत की.

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RAJAT BAGHEL IN THE UNDER 19 TEAM

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