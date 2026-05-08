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गृह राज्य मंत्री ने कंचनपुर थाने के रिकॉर्ड खंगाले, बोले- अपराधियों पर कसें नकेल, फरियादियों से करें विनम्र व्यवहार

मंत्री बेढम ने नियमित गश्त बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस की सक्रिय मौजूदगी से अपराधों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है.

Minister Bedham In Dholpur
धनौरा गांव में रात्रि चौपाल के दौरान मंत्री बेढम (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 8, 2026 at 9:10 AM IST

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धौलपुर: गृह राज्य मंत्री आौर जिले के प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने गुरुवार को कंचनपुर थाने का औचक निरीक्षण किया. उन्होंने क्षेत्र की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण एवं लंबित मामलों की जानकारी ली. निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, फरियादियों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने तथा थाना परिसर की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए. प्रभारी मंत्री ने कहा कि आमजन को न्याय दिलाना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने क्षेत्र में नियमित गश्त (पेट्रोलिंग) बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस की सक्रिय मौजूदगी से अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है. साथ ही, पुराने और लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारित करने पर जोर दिया.

निरीक्षण के दौरान थाने में अपराध पंजिका, आगंतुक रजिस्टर सहित विभिन्न रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित एवं अद्यतन रखने के निर्देश दिए गए, ताकि किसी भी मामले की जानकारी तुरंत उपलब्ध हो सके. प्रभारी मंत्री ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को फरियादियों के साथ संवेदनशील एवं विनम्र व्यवहार रखने के निर्देश देते हुए कहा कि आमजन की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए तथा आवश्यकतानुसार तत्काल एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

गृह राज्य मंत्री आौर जिले के प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम (ETV Bharat Dholpur)

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उन्होंने क्षेत्र में जुआ, सट्टा और अन्य अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएं. थाना परिसर में साफ-सफाई, व्यवस्थाओं एवं पुलिस कार्यप्रणाली को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.

Minister Bedham In Dholpur
धनौरा गांव में रात्रि चौपाल में मौजूद ग्रामीण (ETV Bharat Dholpur)

धनोरा गांव में की रात्रि चौपाल: जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने बाड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत धनोरा में रात्रि चौपाल भी की. 13 विभागों को साथ लेकर चौपाल के अंतर्गत ग्रामीणों ने बुनियादी समस्याओं के परिवाद दिए. संबंधित अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए गए. मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप काम किया जा रहा है. राजस्थान प्रदेश को खुशहाल रखने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है.

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