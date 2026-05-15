ठगी गैंग का सरगना 5000 का इनामी बदमाश आगरा से गिरफ्तार, 3 साल से पुलिस को दे रहा था चकमा
ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर फर्जी तरीके से दोपहिया वाहन फाइनेंस करा खुद इस्तेमाल करने का आरोप
Published : May 15, 2026 at 9:28 PM IST
बाड़ी (धौलपुर): बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने तीन साल से फरार 5 हजार रुपए के इनामी ठग को उत्तर प्रदेश के आगरा से गिरफ्तार किया.आरोपी क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर फर्जी तरीके से दोपहिया वाहन फाइनेंस कराता था और उनका इस्तेमाल खुद तथा गिरोह के सदस्य करते थे.
थाना प्रभारी देवेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी पंकज बंसल पुत्र संतोष बंसल निवासी छपेटी पाड़ा,बाड़ी संगठित ठगी गिरोह का सरगना है. आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों की भोली-भाली महिलाओं को निशाना बनाता था. गिरोह महिलाओं की पहचान संबंधी दस्तावेज और आईडी प्राप्त कर उनके नाम पर फर्जी तरीके से दोपहिया वाहन उठवा लेता था. पंकज को आगरा से गिरफ्तार किया है.
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पांच हजार का इनाम: पुलिस के अनुसार वर्ष 2023 में इस गिरोह का खुलासा हुआ था. प्रकरण दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार था. पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था. आरोपी पंकज की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक ने 5 हजार रुपए इनाम घोषित किया था. एसएचओ ने बताया कि आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही थी. इसी दौरान सूचना मिली कि पंकज यूपी के आगरा शहर में है. बाड़ी पुलिस उपाधीक्षक महेन्द्र कुमार मीणा के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम ने जाल बिछाकर आगरा के रोहता नहर क्षेत्र से आरोपी पंकज को गिरफ्तार कर लिया.
खंगाल रहे नेटवर्क: एसएचओ ने कहा कि इस गिरोह में अन्य सदस्यों की संलिप्तता भी सामने आ सकती है. फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है. गिरोह के नेटवर्क तथा अन्य वारदातों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं.
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