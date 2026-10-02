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धौलपुर: बाड़ी में इनामी हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, वारदात की फिराक में रिंग रोड पर घूम रहा था आरोपी

इनामी हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार कर ले जाती पुलिस ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस और जिला विशेष टीम डीएसटी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 20 हजार रुपए के इनामी हिस्ट्रीशीटर रामविलास उर्फ मुकुट गुर्जर को गिरफ्तार किया है. आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में रिंग रोड पर घूम रहा था. पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया. आरोपी से पूछताछ की जा रही है.