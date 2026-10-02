धौलपुर: बाड़ी में इनामी हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, वारदात की फिराक में रिंग रोड पर घूम रहा था आरोपी
गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले से ही दो दर्जन से अधिक आपराधिक मामले गंभीर धाराओं में दर्ज हैं.
Published : October 2, 2026 at 2:11 PM IST
धौलपुर: बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस और जिला विशेष टीम डीएसटी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 20 हजार रुपए के इनामी हिस्ट्रीशीटर रामविलास उर्फ मुकुट गुर्जर को गिरफ्तार किया है. आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में रिंग रोड पर घूम रहा था. पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया. आरोपी से पूछताछ की जा रही है.
बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र शर्मा ने बताया कि बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत पुलिस टीम को हिस्ट्रीशीटर मुकुट के संबंध में मुखबिर से सूचना मिली थी कि वह अतिराज का पुरा गांव के समीप रिंग रोड पर मौजूद है और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है. इस पर बाड़ी कोतवाली पुलिस ने डीएसटी टीम को साथ लेकर मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की. पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी 40 वर्षीय रामविलास उर्फ मुकुट गुर्जर इब्राहिमपुर का निवासी है.
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दो दर्जन आपराधिक मामले दर्ज: पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ पूर्व में दो दर्जन आपराधिक प्रकरण गंभीर धाराओं में दर्ज हैं. आरोपी को पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी. उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक की ओर से 20 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार पूछताछ और अनुसंधान के दौरान आरोपी से जुड़ी अन्य वारदातों और आपराधिक गतिविधियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आने की संभावना है.