दिवाली पर घर आ रहे दो सगे भाइयों की सड़क दुर्घटना में मौत
धौलपुर के दो भाइयों की सड़क हादसे में मौत हो गई. दोनों दिवाली पर घर आ रहे थे.
Published : October 18, 2025 at 11:11 AM IST
धौलपुर : सैपऊ थाना इलाके के दौनारी गांव निवासी किशन और करन दोनों सगे भाइयों की शुक्रवार रात्रि को हरियाणा जिले के पलवल बाइपास पर कार और ट्रक की टक्कर में दर्दनाक मौत हो गई. दोनों भाई दीवाली का त्योहार मनाने घर लौट रहे थे.
सैपऊ पुलिस थाने के एएसआई अजय सिंह ने बताया पलवल बाइपास पर दो सगे भाइयों की सड़क हादसे में मौत हुई है. इस घटना से परिजनों को अवगत करा दिया है. कानूनी कार्रवाई पलवल पुलिस की ओर से की जा रही है. 25 वर्षीय किशन पुत्र मंगलाराम एवं 20 वर्षीय करन पुत्र मंगलाराम दोनों भाई सोनीपत में मजदूरी का काम करते थे. शुक्रवार देर शाम को गाड़ी में सवार होकर दीपावली का त्योहार परिवार के साथ मनाने के लिए घर वापस लौट रहे थे.
परिजनों ने बताया कि रात्रि के समय पलवल बाइपास पर गाड़ी और ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई. गाड़ी की केबिन में बैठे दोनों भाइयों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. स्थानीय पलवल पुलिस ने दोनों डेड बॉडी को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. सूचना मिलने के बाद परिजन धौलपुर से पलवल के लिए रवाना हो गए हैं. इस घटना से परिवार की खुशियां मातम में बदल गई हैं. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. दोनों भाइयों की मौत से समूचे गांव में सन्नाटा पसर गया है.