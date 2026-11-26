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धौलपुर: दुकान बंद कर घर जा रहे सगे भाइयों को चाकू मारकर लूटा, व्यापारियों का फूटा गुस्सा

व्यापारियों ने किया प्रदर्शन ( ETV Bharat Jaipur )

धौलपुर: सैपऊ कस्बे में बुधवार रात लूट की सनसनीखेज वारदात हुई. पार्वती मुख्य नहर पर अज्ञात बदमाशों ने परचून विक्रेता दो सगे भाइयों मोनू और भोलू पर चाकुओं से जानलेवा हमला कर नकदी लूट ली. वारदात के विरोध में गुरुवार सुबह गुस्साए व्यापारी थाने पहुंचे और घेराव कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.