धौलपुर: दुकान बंद कर घर जा रहे सगे भाइयों को चाकू मारकर लूटा, व्यापारियों का फूटा गुस्सा
Cash Looted In Dholpur: वारदात के विरोध में गुस्साए व्यापारी थाने पहुंचे और घेराव कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की.
Published : November 26, 2026 at 11:30 AM IST
धौलपुर: सैपऊ कस्बे में बुधवार रात लूट की सनसनीखेज वारदात हुई. पार्वती मुख्य नहर पर अज्ञात बदमाशों ने परचून विक्रेता दो सगे भाइयों मोनू और भोलू पर चाकुओं से जानलेवा हमला कर नकदी लूट ली. वारदात के विरोध में गुरुवार सुबह गुस्साए व्यापारी थाने पहुंचे और घेराव कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
भाइयों पर चाकुओं से हमला किया: सहायक उप निरीक्षक अजय सिंह ने बताया कि परचून विक्रेता दो सगे भाई मोनू और भोलू पुत्र भगवान दास दुकान बंद कर नकदी से भरा बैग लेकर घर जा रहे थे. तभी पार्वती मुख्य नहर पर अज्ञात बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया. बदमाशों ने दोनों भाइयों को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और नकदी लूटकर फरार हो गए.
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बदमाशों की तलाश जारी: अजय सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और रातभर नाकाबंदी कर बदमाशों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी, घायल दोनों भाइयों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने दोनों के पर्चा बयान ले लिए हैं. मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. बदमाशों की तलाश जारी है, गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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व्यापारियों ने बाजार में पैदल मार्च कर जताया विरोध: जानलेवा हमले के बाद व्यापारी एवं आमजन में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. गुरुवार सुबह भारी तादाद में व्यापारी लामबंद होकर पुलिस थाने पहुंचे. नगर पालिका अध्यक्ष पप्पू सिंह के नेतृत्व में बाजार में पैदल मार्च कर विरोध जताया गया. व्यापारियों ने कहा कि पुलिस को इस मामले का शीघ्र खुलासा करना चाहिए और व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। अगर घटना का खुलासा नहीं हुआ तो व्यापारी आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे.
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