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धौलपुर में टीवी अस्पताल से चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, रिक्शे में लेकर गए थे लाखों का माल, तीसरा आरोपी अभी फरार

सीसीटीवी फुटेज में रिक्शे पर सामान ले जाते दिखे चोर ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: जिले के टीवी अस्पताल में एक्स-रे मशीन सहित करीब 10 लाख रुपए का सामान चोरी होने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि वारदात में शामिल तीसरा आरोपी अभी फरार है. आरोपियों से पूछताछ जारी है और अनुसंधान में चोरी के अन्य बड़े मामलों का भी खुलासा हो सकता है.