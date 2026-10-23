धौलपुर में टीवी अस्पताल से चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, रिक्शे में लेकर गए थे लाखों का माल, तीसरा आरोपी अभी फरार
सीओ सिटी प्रदीप नेहरा ने बताया-6 अक्टूबर 2026 की रात चोरों ने पुराने सरकारी अस्पताल के टीवी वार्ड को निशाना बनाया था.
Published : October 23, 2026 at 5:55 PM IST
धौलपुर: जिले के टीवी अस्पताल में एक्स-रे मशीन सहित करीब 10 लाख रुपए का सामान चोरी होने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि वारदात में शामिल तीसरा आरोपी अभी फरार है. आरोपियों से पूछताछ जारी है और अनुसंधान में चोरी के अन्य बड़े मामलों का भी खुलासा हो सकता है.
10 लाख का माल बरामद: सीओ सिटी प्रदीप नेहरा ने बताया- 6 अक्टूबर 2026 की रात अज्ञात चोरों ने पुराने सरकारी अस्पताल के टीवी वार्ड को निशाना बनाया था. लाखों का माल गायब होने के बाद यह घटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी. अस्पताल प्रबंधन ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. वारदात का पर्दाफाश करने के लिए थाना प्रभारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया और शहर के तमाम सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी किया गया माल भी बरामद कर लिया है.
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रिक्शे पर सामान ले जाते दिखे चोर: सीओ सिटी प्रदीप नेहरा ने बताया- मामले की गंभीरता को देखते हुए चौकी प्रभारी लोकेंद्र सिंह ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. जांच के दौरान एक फुटेज में तीन चोर तीन पहिया साइकिल रिक्शा पर चोरी का सामान तिरपाल से ढककर ले जाते हुए दिखाई दिए. फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान और तलाश शुरू की.
2 आरोपी गिरफ्तार, तीसरे की तलाश जारी: सीओ सिटी प्रदीप नेहरा ने बताया- पुलिस टीम ने लगातार दो दिन तक प्रयास कर सैंपऊ से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रामू निषाद (23) पुत्र नथी निवासी राजघाट और महेश उर्फ सूखा (19) के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया गया तीन पहिया साइकिल रिक्शा भी बरामद किया है. फिलहाल पुलिस फरार तीसरे आरोपी की तलाश कर रही है.
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