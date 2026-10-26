Dholpur Triple Murder : पारिवारिक विवाद में दो भतीजों की हत्या के बाद चाचा ने की थी आत्महत्या, वजह हैरान करने वाला है...
धौलपुर में तिहरे हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा. पारिवारिक विवाद बना हत्याकांड का कारण....
Published : October 26, 2026 at 6:09 PM IST
धौलपुर: जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के पुरा सिकरौदा गांव में 21 अक्टूबर को मिले चाचा और दो भतीजों के शव मिलने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस जांच में सामने आया कि पारिवारिक विवाद और आपसी मनमुटाव के चलते विष्णु कुशवाहा ने अपने दो मासूम भतीजों की हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली. दोनों बच्चों और विष्णु के शव गांव के खेतों में मिले थे. पुलिस ने मामले में परिजनों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनाक्रम से जुड़े साक्ष्यों के आधार पर जांच की है.
सीओ मनोहर लाल ने बताया कि घटना के संबंध में 21 अक्टूबर 2026 को सुबह सूचना मिली थी कि पुरा सिकरौदा गांव के खेतों में तीन शव पड़े हुए हैं. सूचना पर कंचनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. जांच के दौरान विष्णु कुशवाहा पुत्र सीतौली, उम्र 25 वर्ष, निवासी पुरा सिकरौदा का शव बबूल के पेड़ से रस्सी के फंदे पर लटका मिला. वहीं, उसके दो भतीजे सनी उर्फ रामकिशोर, उम्र करीब 8 वर्ष और मानस, उम्र करीब 6 वर्ष के शव पास के खेत में पड़े मिले. परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू किया.
पारिवारिक विवाद और मनमुटाव बना तनाव की वजह : सीओ मनोहर लाल ने बताया कि पुलिस अनुसंधान में सामने आया कि परिवार में पिछले कुछ समय से आपसी संबंधों और पारिवारिक परिस्थितियों को लेकर तनाव बना हुआ था. करीब 3 महीने पहले परिवार में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी. इसके बाद परिजनों ने आपसी बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने और पारिवारिक स्थिति सामान्य करने के प्रयास किए, लेकिन मनमुटाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ. उन्होंने बताया कि घटना से करीब 20 दिन पहले भी परिवार में विवाद हुआ था. इसके बाद आपसी बातचीत में दूरी बढ़ गई थी. पुलिस के अनुसार, इन परिस्थितियों के चलते विष्णु मानसिक तनाव और नाराजगी में था.
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20 अक्टूबर को दोनों बच्चों को लेकर निकला था विष्णु : सीओ ने बताया कि 20 अक्टूबर 2026 को विष्णु सुबह करीब 9 बजे बाइक से अपनी बहन के ससुराल ग्राम आक का पुरा, बसेड़ी पहुंचा. वहां कुछ देर रुकने के बाद वह वापस लौट आया. बाद में वह अपने दोनों भतीजों सनी उर्फ रामकिशोर और मानस को साथ लेकर गया.
दोपहर को विष्णु ने अपने बड़े भाई के मोबाइल फोन से अपनी भाभी से बातचीत करने का प्रयास किया. बातचीत के दौरान पारिवारिक मनमुटाव को लेकर तनाव की स्थिति बनी. इसके बाद विष्णु दोनों बच्चों को अपने साथ ले गया. शाम करीब 5 बजे वह बच्चों को बाबू चौराहे पर लेकर पहुंचा, जहां से उनके लिए खाने-पीने का सामान खरीदा. इसके बाद वह दोनों बच्चों को लेकर गांव पुरा सिकरौदा के खेतों की ओर चला गया.
पहले दोनों बच्चों की हत्या, फिर खुद दे दी जान : पुलिस अनुसंधान में सामने आया कि खेत में दोनों बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद विष्णु ने शराब का सेवन किया. इसके बाद उसने दोनों बच्चों के गले और मुंह को दबाकर उनकी हत्या कर दी. दोनों बच्चों की हत्या के बाद विष्णु ने खेत की मेड़ पर खड़े बबूल के पेड़ के पास आत्महत्या कर ली.
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पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी साक्ष्यों से हुआ खुलासा : तीनों मृतकों के पोस्टमार्टम के दौरान दोनों बच्चों के गले पर चोट के निशान पाए गए. वहीं, विष्णु की गर्दन पर निशान मिले. विष्णु के शरीर पर अन्य स्थानों पर चोट के निशान नहीं पाए गए. पुलिस ने परिजनों और ग्रामीणों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच की. पुलिस के अनुसार, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सामने आया कि विष्णु ने पहले दोनों बच्चों की हत्या की और फिर स्वयं आत्महत्या कर ली.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट और टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर इस मामले का पर्दाफाश हुआ है. विष्णु कुशवाहा ने पारिवारिक विवाद की वजह से अपने दोनों भतीजे सनी और मानस की रस्सी से गला घोंटकर हत्या की थी और बाद में खुद भी जान दे दी थी. तिहरे हत्याकांड की मुख्य वजह पारिवारिक विवाद रहा है. -हरेंद्र सिंह, कंचनपुर थाना प्रभारी.