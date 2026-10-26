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Dholpur Triple Murder : पारिवारिक विवाद में दो भतीजों की हत्या के बाद चाचा ने की थी आत्महत्या, वजह हैरान करने वाला है...

घटनास्थल पर लोगों की भीड़ और जांच करती पुलिस की टीम.... ( ETV Bharat File Photo )

धौलपुर: जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के पुरा सिकरौदा गांव में 21 अक्टूबर को मिले चाचा और दो भतीजों के शव मिलने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस जांच में सामने आया कि पारिवारिक विवाद और आपसी मनमुटाव के चलते विष्णु कुशवाहा ने अपने दो मासूम भतीजों की हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली. दोनों बच्चों और विष्णु के शव गांव के खेतों में मिले थे. पुलिस ने मामले में परिजनों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनाक्रम से जुड़े साक्ष्यों के आधार पर जांच की है.

सीओ मनोहर लाल ने बताया कि घटना के संबंध में 21 अक्टूबर 2026 को सुबह सूचना मिली थी कि पुरा सिकरौदा गांव के खेतों में तीन शव पड़े हुए हैं. सूचना पर कंचनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. जांच के दौरान विष्णु कुशवाहा पुत्र सीतौली, उम्र 25 वर्ष, निवासी पुरा सिकरौदा का शव बबूल के पेड़ से रस्सी के फंदे पर लटका मिला. वहीं, उसके दो भतीजे सनी उर्फ रामकिशोर, उम्र करीब 8 वर्ष और मानस, उम्र करीब 6 वर्ष के शव पास के खेत में पड़े मिले. परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू किया.

कंचनपुर थाना प्रभारी ने क्या कहा, सुनिए... (Source: Dholpur Police) पारिवारिक विवाद और मनमुटाव बना तनाव की वजह : सीओ मनोहर लाल ने बताया कि पुलिस अनुसंधान में सामने आया कि परिवार में पिछले कुछ समय से आपसी संबंधों और पारिवारिक परिस्थितियों को लेकर तनाव बना हुआ था. करीब 3 महीने पहले परिवार में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी. इसके बाद परिजनों ने आपसी बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने और पारिवारिक स्थिति सामान्य करने के प्रयास किए, लेकिन मनमुटाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ. उन्होंने बताया कि घटना से करीब 20 दिन पहले भी परिवार में विवाद हुआ था. इसके बाद आपसी बातचीत में दूरी बढ़ गई थी. पुलिस के अनुसार, इन परिस्थितियों के चलते विष्णु मानसिक तनाव और नाराजगी में था. पढ़ें : धौलपुर में जंगल में चाचा और दो भतीजों के शव मिले...पुलिस को आशंका-बच्चों के हत्या के बाद युवक ने दी जान 20 अक्टूबर को दोनों बच्चों को लेकर निकला था विष्णु : सीओ ने बताया कि 20 अक्टूबर 2026 को विष्णु सुबह करीब 9 बजे बाइक से अपनी बहन के ससुराल ग्राम आक का पुरा, बसेड़ी पहुंचा. वहां कुछ देर रुकने के बाद वह वापस लौट आया. बाद में वह अपने दोनों भतीजों सनी उर्फ रामकिशोर और मानस को साथ लेकर गया.