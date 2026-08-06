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धौलपुर : 6 साल से जलभराव से जूझ रहे स्कूली बच्चे, आंखों पर काली पट्टी बांधकर जताया विरोध

आंखों पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करते छात्र ( ETV Bharat Dholpur )