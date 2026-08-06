धौलपुर : 6 साल से जलभराव से जूझ रहे स्कूली बच्चे, आंखों पर काली पट्टी बांधकर जताया विरोध
एसडीएम अनिल गोयल ने कहा कि रास्ते की समस्या बाजिब है, लेकिन वहां खातेदारी की जमीन होने से परेशानी आ रही है. ग्रामीणों को समझाएंगे.
Published : August 6, 2026 at 6:57 PM IST
धौलपुर: जिले के नुनहेरा गांव के सरकारी स्कूल में पिछले 6 साल से जलभराव की समस्या ने छात्रों की राह मुश्किल कर दी है. गुरुवार को छात्र-छात्राओं ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर शिक्षा विभाग और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया. कच्चे रास्ते पर पानी और कीचड़ भरा है, जिससे बच्चे फिसलकर घायल होते हैं और उनके कपड़े-किताबें खराब हो जाती हैं. कई बार अधिकारियों, सरपंच और तहसीलदार को शिकायत दी गई, लेकिन समाधान नहीं हुआ.
स्थानीय निवासी करण परमार ने बताया कि कई बच्चों ने टीसी लेकर स्कूल छोड़ दिया. एसडीएम अनिल गोयल ने समस्या को सही बताते हुए खातेदारी की जमीन के कारण देरी की बात कही. छात्रों ने प्रशासन की बेरुखी के खिलाफ चेतावनी दी कि अगर समस्या का हल नहीं हुआ, तो आंदोलन तेज किया जाएगा.
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जलभराव की समस्या को लेकर छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों में भारी रोष है. कच्चे रास्ते पर कीचड़ और पानी भरा रहता है, जिससे कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कठिनाई से गुजरना पड़ता है. ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर राजनेताओं की चौखटों तक गुहार लगाई है. छात्र-छात्रा और अभिभावक इससे पूर्व भी विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक बेरुखी की वजह से निराशा हाथ लग रही है.
ग्रामीणों को समझाकर करेंगे समस्या का समाधान: परेशान विद्यार्थियों ने गुरुवार को आंखों पर काली पट्टी बांधकर प्रशासन की बेरुखी के खिलाफ विरोध जताया. युवक परमार ने चेतावनी दी कि यदि समस्या का हल नहीं निकाला गया, तो जिम्मेदारों का घेराव कर आंदोलन किया जाएगा. एसडीएम अनिल कुमार गोयल ने कहा कि रास्ते की समस्या बाजिब है, लेकिन रास्ते के दोनों ओर खातेदारी की जमीन है. उन्होंने ग्रामीणों से समझाइश कर समाधान की बात कही.