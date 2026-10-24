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राजाखेड़ा में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू होकर खेत में पलटी गाड़ी, दो युवकों की मौत

धौलपुर : जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात को गांव गढ़ी आछेलाल से महुआन का पुरा के बीच मुख्य सड़क पर एक वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे खेत में पलट गया. इस भीषण दुर्घटना में गाड़ी सवार दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

थानाधिकारी वीर सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों शवों को राजाखेड़ा स्थित शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) की मोर्चरी में रखवाया गया है. मृतकों की शिनाख्त गांव दिघी निवासी भूपेंद्र (38) और गांव गढ़ी आछेलाल निवासी राजकुमार (40) के रूप में हुई है.

​हादसा इतना जबर्दस्त था कि गाड़ी कई बार पलटते हुए खेत में जा गिरी. जब ग्रामीणों ने खेत में क्षतिग्रस्त वाहन देखा तो इलाके में हड़कंप मच गया. एक युवक का शव गाड़ी से कुछ दूरी पर खेत में लहूलुहान हालत में पड़ा मिला, जबकि दूसरे युवक का शव गाड़ी के भीतर ड्राइवर सीट पर बुरी तरह फंसा हुआ था. स्थानीय लोगों की सूचना मिलते ही राजाखेड़ा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिसकर्मियों ने मशक्कत के बाद स्टेयरिंग में फंसे शव को बाहर निकाला और दोनों शवों को कब्जे में लिया.

​परिजनों के अनुसार राजकुमार शादीशुदा थे, जिनके पीछे दो बेटियां और एक बेटा है. वहीं मृतक भूपेंद्र भी विवाहित थे और उनका करीब पांच साल का एक बेटा है. हादसे की खबर मिलते ही दोनों गांवों और परिवारों में चीख-पुकार मच गई. पुलिस ने पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है. हादसा गाड़ी की तेज रफ्तार के कारण हुआ या सामने से किसी अन्य वाहन के आने से, पुलिस इसकी गहन जांच कर रही है.

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