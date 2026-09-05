ड्राइवर की लापरवाही पड़ी भारी: मना करने के बाद भी पानी में उतारी गाड़ी, यात्रियों से भरी कार पोखर में पलटी
चालक की लापरवाही से महिलाओं और बच्चों से भरी ईको कार गहरे पानी के पोखर में पलट गई.
Published : September 5, 2026 at 3:16 PM IST
धौलपुर: जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण शनिवार को एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है. मनियां थाना क्षेत्र के फूलपुर गांव के पास बच्चों और महिलाओं से भरी एक ईको कार अनियंत्रित होकर पानी से लबालब भरे पोखर में पलट गई. इस दर्दनाक घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और गाड़ी में सवार सभी लोग पानी के बीच फंस गए.
ग्रामीणों ने जान पर खेलकर बचाया: मनियां थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि हादसे की आवाज सुनते ही आसपास के ग्रामीण तुरंत हरकत में आ गए. उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए फौरन राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया. ग्रामीणों ने काफी मशक्कत और सूझबूझ दिखाते हुए कार में फंसे मासूम बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला. इस हादसे में कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं. ग्रामीणों और स्थानीय प्रशासन की मदद से सभी घायलों को तुरंत नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनियां में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है.
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सभी घायलों को अस्पताल में इलाज जारी: थाना प्रभारी ने बताया घटना की जानकारी मिलते ही मनियां थाना पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई. उन्होंने बताया कि सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है और पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.
ड्राइवर की बड़ी लापरवाही आई सामने: थाना प्रभारी नीरज कुमार के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि यह हादसा पूरी तरह से कार चालक की लापरवाही के कारण हुआ. गाड़ी में सवार लोगों ने सड़क पर अत्यधिक पानी भरा होने के कारण चालक को आगे बढ़ने से मना किया था. इसके बावजूद चालक ने यात्रियों की बात अनसुनी कर दी और जबरन गाड़ी को गहरे पानी में उतार दिया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया. वर्तमान में क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से जलभराव के कारण लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
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