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ड्राइवर की लापरवाही पड़ी भारी: मना करने के बाद भी पानी में उतारी गाड़ी, यात्रियों से भरी कार पोखर में पलटी

कार को क्रेन से बाहर निकाला गया ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण शनिवार को एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है. मनियां थाना क्षेत्र के फूलपुर गांव के पास बच्चों और महिलाओं से भरी एक ईको कार अनियंत्रित होकर पानी से लबालब भरे पोखर में पलट गई. इस दर्दनाक घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और गाड़ी में सवार सभी लोग पानी के बीच फंस गए. ग्रामीणों ने जान पर खेलकर बचाया: मनियां थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि हादसे की आवाज सुनते ही आसपास के ग्रामीण तुरंत हरकत में आ गए. उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए फौरन राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया. ग्रामीणों ने काफी मशक्कत और सूझबूझ दिखाते हुए कार में फंसे मासूम बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला. इस हादसे में कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं. ग्रामीणों और स्थानीय प्रशासन की मदद से सभी घायलों को तुरंत नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनियां में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है. इसे भी पढ़ें- दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा: अनियंत्रित होकर ड्रेन में गिरी कार, 4 साल के मासूम समेत दो की मौत