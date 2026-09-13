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Dholpur Accident : सड़क पर अचानक जानवर आने से एंबुलेंस पलटी, चालक की मौत और बच्ची सहित पिता घायल

धौलपु में सड़क हादसा. निजी एंबुलेंस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी. हादसे में दो वर्षीय बेटी और उसके पिता भी घायल हो गए...

Dholpu Road Accident
घटनास्थल पर मौजूद लोगों की भीड़... (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 13, 2026 at 5:24 PM IST

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धौलपुर: सदर थाना क्षेत्र में चांदपुर गांव के पास रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. हादसे में निजी एंबुलेंस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई. दुर्घटना में एंबुलेंस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इलाज के लिए जयपुर ले जाई जा रही दो वर्षीय बच्ची और उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बसई डांग थाना क्षेत्र के बरीपुरा गांव निवासी दशरथ (45) अपनी दो वर्षीय बेटी मधु को इलाज के लिए जयपुर ले जा रहा था. बच्ची की तबीयत खराब होने पर उसे धौलपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से चिकित्सकों ने बेहतर उपचार के लिए जयपुर रेफर कर दिया था. इसके बाद पिता बच्ची को निजी एंबुलेंस से जयपुर लेकर जा रहा था.

चालक की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. स्थानीय सदर थाना पुलिस घटना की जांच कर रही है. -मोहन मीणा, अस्पताल चौकी इंचार्ज.

एंबुलेंस को ओड़ेला गांव निवासी शंकर कश्यप चला रहा था. बताया जा रहा है कि चांदपुर गांव के पास अचानक सड़क पर एक अज्ञात जानवर आ गया. उसे बचाने के प्रयास में एंबुलेंस असंतुलित होकर सड़क पर पलट गई. हादसा इतना भीषण था कि एंबुलेंस चालक शंकर कश्यप की मौके पर ही मौत हो गई. दुर्घटना में एंबुलेंस में सवार दो वर्षीय बच्ची मधु और उसके पिता दशरथ गंभीर रूप से घायल हो गए.

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हादसे के बाद आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और एंबुलेंस में फंसे घायलों को बाहर निकाला. ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना में मृत चालक के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. वहीं, घायल पिता-पुत्री को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

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DAUGHTER AND FATHER INJURED
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DHOLPUR ROAD ACCIDENT

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