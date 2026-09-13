ETV Bharat / state

Dholpur Accident : सड़क पर अचानक जानवर आने से एंबुलेंस पलटी, चालक की मौत और बच्ची सहित पिता घायल

घटनास्थल पर मौजूद लोगों की भीड़... ( ETV Bharat Dholpur )