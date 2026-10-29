ETV Bharat / state

धौलपुर: पिता-पुत्र पर फायरिंग करने वाले 5 आरोपियों को उम्रकैद, 10-10 हजार का जुर्माना

विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र का फैसला ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: फायरिंग और मारपीट के मामले में विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र ने फैसला सुनाया है. न्यायालय ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. राजाखेड़ा क्षेत्र में साल 2014 में आरोपियों ने रिखब चंद जैन और उनके पुत्र पर फायरिंग और मारपीट की थी. इस मामले में 12 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है.

पांच आरोपियों को आजीवन कारावास: विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश चंद्र शर्मा ने बताया- साल 2014 में राजाखेड़ा क्षेत्र में रिखब चंद जैन और उनके पुत्र पर हमला किया गया था. इस दौरान आरोपियों ने उनके साथ मारपीट करने के साथ फायरिंग भी की थी, जिसमें पिता-पुत्र घायल हो गए थे. घटना के बाद प्रकरण दर्ज किया गया और पुलिस की कार्रवाई के बाद मामला न्यायालय में पहुंचा. लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र के न्यायाधीश राकेश गोयल ने उपलब्ध साक्ष्यों एवं सुनवाई के आधार पर पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सजा पाने वाले आरोपियों में प्रमोद, अजीत, देवेंद्र उर्फ देवा, तेजा और आदित्य शामिल हैं. न्यायालय ने प्रत्येक आरोपी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.