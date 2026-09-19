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जलभराव से डूबी अन्नदाता की उम्मीदें, धौलपुर में फसलों की तबाही के बाद किसानों ने की सर्वे और मुआवजे की गुहार

किसानों ने प्रशासन और सरकार से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल फसल खराबे का सर्वे करवाकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है.

Dholpur Heavy Rain
पानी में डूबी फसल को काटते किसान (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 19, 2026 at 1:57 PM IST

5 Min Read
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धौलपुर : जिले में लगातार हुई बारिश का दौर थम गया है, लेकिन खेतों में तबाही के निशान अब भी साफ नजर आ रहे हैं. जलभराव के कारण खेतों में खरीफ की फसलें बर्बाद होने के कगार पर हैं. खेतों में खड़ी फसल सड़ने लगी है. अन्नदाता के सामने फसल बचाने के साथ-साथ परिवार के भरण-पोषण का भी संकट खड़ा हो गया है. अब किसान पकी फसल को पानी से बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं. कहीं किसान टब का सहारा लेकर पानी के बीच बाजरे की बालियां काट रहे हैं तो कहीं खेत में घुटनों तक भरे पानी में खड़े होकर डूबी फसलों को बचाने की जुगत कर रहे हैं.

किसानों का कहना है कि उन्होंने खरीफ की फसल को तैयार करने में खाद, यूरिया, कीटनाशक और अन्य कृषि सामग्री पर बड़ी राशि खर्च की थी. बुवाई से लेकर फसल के पकने तक मौसम भी अनुकूल रहा, लेकिन अगस्त से शुरू हुई तेज बारिश और लगातार जलभराव ने उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया. किसानों ने प्रशासन और सरकार से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल फसल खराबे का सर्वे करवाकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है.

पानी में डूबी फसल (वीडियो ईटीवी भारत बूंदी)

पढ़ें: धौलपुर में झमाझम बारिश से हालात बिगड़े, कई कॉलोनियां जलमग्न, खेतों में डूबीं खरीफ की तैयार फसलें

पानी में डूबी फसलें: किसान जगदीश कुशवाहा ने बताया कि इस बार खरीफ सीजन की शुरुआत अच्छी रही थी. बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार और ज्वार सहित अन्य फसलों की स्थिति बेहतर थी और किसानों को अच्छी पैदावार की उम्मीद थी. फसल पकने की स्थिति में पहुंच चुकी थी, लेकिन लगातार हुई बारिश से खेतों में पानी भर गया. कई दिनों से जलभराव रहने के कारण फसलें खराब हो गई हैं. उन्होंने बताया कि किसानों ने फसल को तैयार करने में खाद, यूरिया और कीटनाशक सहित अन्य सामग्री पर पैसा खर्च किया था. अब हालात ऐसे हैं कि खेतों में खड़ी फसल से एक दाना भी घर तक पहुंचाना मुश्किल नजर आ रहा है. किसान पानी के बीच उतरकर पकी बाजरे की बालियां काटने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो कुछ बचा है उसे भी पूरी तरह खराब होने से बचाया जा सके.

Dholpur Heavy Rain
खेतों में सड़ रही खरीफ की फसल (ETV Bharat Dholpur)

मंडराया चारे का संकट : ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ मवेशी पालन किसानों की आय का प्रमुख सहारा है, लेकिन बारिश और जलभराव ने इस व्यवस्था को भी प्रभावित कर दिया है. खेतों में खड़ा हरा चारा पानी में डूबने के बाद सड़ गया है. इससे पशुपालकों के सामने मवेशियों के लिए चारे का संकट खड़ा हो गया है. किसान संदीप कुशवाह का कहना था कि फसल खराब होने के साथ पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध नहीं है. ऐसे में खेती और पशुपालन दोनों प्रभावित होने से ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ रहा है. किसानों ने कहा कि यदि सरकार की ओर से समय रहते उचित मुआवजा और राहत उपलब्ध नहीं कराई गई तो कई परिवारों के सामने आर्थिक संकट और पलायन जैसी स्थिति पैदा हो सकती है.

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Dholpur Heavy Rain
खेत में आड़ी पड़ी फसल (ETV Bharat Dholpur)

बसेड़ी और सैपऊ उपखंड में सबसे अधिक नुकसान: जिले के विभिन्न हिस्सों में बारिश और जलभराव से फसलों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन बसेड़ी और सैपऊ उपखंड क्षेत्र में स्थिति ज्यादा गंभीर बताई जा रही है. निचले इलाकों में पानी जमा होने के कारण बड़ी संख्या में खेत जलमग्न हो गए हैं. बसेड़ी उपखंड के महू गुलावली, नगला रायजीत, एकटा, कुनकुटा, कान्हा का नगला, माफल का पुरा, घड़ी, बोरेली, खेमरी, ममोधन, रतनपुर, भूम्मा का नगला, सिगना का नगला, सलेमपुर और नोनेरा सहित कई गांवों के खेतों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है. इसी तरह सैपऊ उपखंड के परौआ, राजा का नगला, ठाकुरदास का नगला, रजोराकला, रजौरा खुर्द, कैथरी, रोहाई, सहरोली, कूंकरा, मांकरा, नगरिया, झीलरा और चहलपुरा सहित कई गांवों में खेत पानी में डूबे हुए हैं.

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खेतों में सड़ रही खरीफ की फसल
खेतों में सड़ रही खरीफ की फसल (फोटो ईटीवी भारत धौलपुर)

फसल खराबे का सर्वे होगा, कमेटी गठित: कृषि अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि जिले में फसल खराबे के आकलन के लिए कमेटी गठित कर दी गई है. जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी जुटाई जा रही है. जिन किसानों ने फसल का बीमा कराया है, उनकी जानकारी भी एकत्र की जा रही है. उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में जाकर फसल खराबे की स्थिति का आकलन कर रही हैं. सर्वे रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी जाएगी. किसानों को कितना मुआवजा या राहत पैकेज दिया जाएगा, इसका निर्णय सरकार के स्तर पर किया जाएगा. किसानों का कहना है कि सर्वे केवल कागजों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि खेत-खेत जाकर वास्तविक नुकसान का आकलन किया जाए. किसानों ने फसल बीमा का लाभ दिलाने के साथ सरकार से उचित मुआवजा और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था कराने की भी मांग की है.

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