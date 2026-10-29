पंचायत चुनाव में मतदाताओं को लुभाने की तैयारी, गाड़ी में भरकर ले जा रहे थे 836 साड़ियां और 440 गमछे, पुलिस ने जब्त किया
सदर थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया-पंचायत चुनाव को निष्पक्ष, निर्भीक और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए पुलिस लगातार निगरानी रख रही है.
Published : October 29, 2026 at 4:53 PM IST
धौलपुर: पंचायत राज चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्याशियों के हथकंडे सामने आने लगे हैं. धौलपुर में सदर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने एक गाड़ी से 836 साड़ियां और 440 गमछे बरामद कर जब्त किए हैं. आशंका है कि इन वस्त्रों को चुनाव में मतदाताओं को बांटने के लिए ले जाया जा रहा था. पुलिस ने सामान जब्त कर लिया है और यह जांच की जा रही है कि यह खेप किस प्रत्याशी के लिए ले जाई जा रही थी.
नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने पकड़ी गाड़ी: सदर थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया- पंचायत चुनाव को निष्पक्ष, निर्भीक और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए पुलिस लगातार निगरानी रख रही है. इसी क्रम में थाना क्षेत्र में नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही थी.नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक गाड़ी को रुकवाकर तलाशी ली. तलाशी के दौरान गाड़ी के अंदर बड़ी संख्या में साड़ियां और गमछे भरे हुए मिले. पुलिस ने गिनती करने पर गाड़ी से 836 साड़ियां और 440 गमछे बरामद किए. इतनी बड़ी मात्रा में कपड़े मिलने के बाद पुलिस ने पूरी सामग्री को जब्त कर लिया और गाड़ी को भी अपने कब्जे में ले लिया.
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चालक मौके से फरार, प्रत्याशी से जुड़े तारों की जांच: सदर थाना प्रभारी के अनुसार, कार्रवाई के दौरान गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया. प्रारंभिक जानकारी के आधार पर आशंका जताई जा रही है कि बरामद वस्त्रों को पंचायत चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था. हालांकि कपड़ों को किसने खरीदा था, इन्हें कहां पहुंचाया जाना था और इनके पीछे कौन लोग शामिल हैं, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है?.
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निष्पक्ष चुनाव के लिए पुलिस की सख्ती: पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने अवैध गतिविधियों और मतदाताओं को अनुचित तरीके से प्रभावित करने के प्रयासों पर नजर रखनी शुरू कर दी है. वाहनों की जांच, नाकाबंदी और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी के जरिए चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं.
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