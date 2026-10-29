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पंचायत चुनाव में मतदाताओं को लुभाने की तैयारी, गाड़ी में भरकर ले जा रहे थे 836 साड़ियां और 440 गमछे, पुलिस ने जब्त किया

गाड़ी में भरकर ले जा रहे थे 836 साड़ियां और 440 गमछे ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: पंचायत राज चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्याशियों के हथकंडे सामने आने लगे हैं. धौलपुर में सदर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने एक गाड़ी से 836 साड़ियां और 440 गमछे बरामद कर जब्त किए हैं. आशंका है कि इन वस्त्रों को चुनाव में मतदाताओं को बांटने के लिए ले जाया जा रहा था. पुलिस ने सामान जब्त कर लिया है और यह जांच की जा रही है कि यह खेप किस प्रत्याशी के लिए ले जाई जा रही थी.