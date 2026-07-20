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धौलपुर पुलिस की मानवीय पहल : पारिवारिक विवाद में बिछड़े बुजुर्ग की कराई घर वापसी, बेटों ने किया सम्मान का वादा

बुजुर्ग को समझाती पुलिस ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: पारिवारिक विवाद के चलते परिवार से अलग रह रहे बुजुर्ग को धौलपुर पुलिस ने काउंसलिंग के जरिए सम्मानपूर्वक उनके घर वापस पहुंचाया है. मामला सरमथुरा थाना क्षेत्र के कोनेसा का है. यहां परिवार से अलग रह रहे बुजुर्ग ने एसपी विकास सांगवान से मिलकर मदद मांगी. एसपी के निर्देश पर सरमथुरा थाना प्रभारी ने बुजुर्ग के बेटों और परिजनों को थाने बुलाकर काउंसलिंग की और परिवार से मिलाया. परिजनों ने पिता की देखभाल और सम्मान का आश्वासन दिया. इसके बाद पुलिस ने बुजुर्ग की घर वापसी कराई. थानाप्रभारी ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान के लिए आगे भी इसी तरह काम किया जाएगा. सरमथुरा थाना प्रभारी कैलाश कुमार ने बताया कि क्षेत्र के कोनेसा निवासी नथुआ राम मीना के तीन पुत्र हैं, लेकिन पारिवारिक अनबन के चलते वे पिछले कुछ समय से अपने परिवार से अलग रह रहे थे. उन्होंने हाल ही में पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपनी समस्या बताई और सहायता की गुहार लगाई. पढ़ें: पुलिस ने 6 साल से बिछड़े बुजुर्ग को परिवार से मिलाया, पत्नी और बेटियों की छलक उठी आंखें