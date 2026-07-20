धौलपुर पुलिस की मानवीय पहल : पारिवारिक विवाद में बिछड़े बुजुर्ग की कराई घर वापसी, बेटों ने किया सम्मान का वादा
थानाधिकारी ने कहा कि पुलिस अपराध नियंत्रण पर ही नहीं, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान और सहायता के लिए संवेदनशीलता से काम करेगी.
Published : July 20, 2026 at 8:54 AM IST
धौलपुर: पारिवारिक विवाद के चलते परिवार से अलग रह रहे बुजुर्ग को धौलपुर पुलिस ने काउंसलिंग के जरिए सम्मानपूर्वक उनके घर वापस पहुंचाया है. मामला सरमथुरा थाना क्षेत्र के कोनेसा का है. यहां परिवार से अलग रह रहे बुजुर्ग ने एसपी विकास सांगवान से मिलकर मदद मांगी. एसपी के निर्देश पर सरमथुरा थाना प्रभारी ने बुजुर्ग के बेटों और परिजनों को थाने बुलाकर काउंसलिंग की और परिवार से मिलाया. परिजनों ने पिता की देखभाल और सम्मान का आश्वासन दिया. इसके बाद पुलिस ने बुजुर्ग की घर वापसी कराई. थानाप्रभारी ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान के लिए आगे भी इसी तरह काम किया जाएगा.
सरमथुरा थाना प्रभारी कैलाश कुमार ने बताया कि क्षेत्र के कोनेसा निवासी नथुआ राम मीना के तीन पुत्र हैं, लेकिन पारिवारिक अनबन के चलते वे पिछले कुछ समय से अपने परिवार से अलग रह रहे थे. उन्होंने हाल ही में पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपनी समस्या बताई और सहायता की गुहार लगाई.
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पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने सरमथुरा थाना प्रभारी को पारिवारिक स्तर पर समाधान कराने के निर्देश दिए. इसके बाद थाना पुलिस ने बुजुर्ग के पुत्रों एवं अन्य परिजनों को थाने बुलाकर काउंसलिंग की. पुलिस अधिकारियों ने परिवार के सदस्यों को बुजुर्गों के सम्मान, उनके अधिकारों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया तथा आपसी संवाद और समझाइश से विवाद का समाधान कराया.
परिवार ने किया सम्मान का वादा: काउंसलिंग के दौरान परिजनों ने पुलिस के समक्ष आश्वासन दिया कि वे अपने पिता की पूरी देखभाल करेंगे, उनका सम्मान बनाए रखेंगे और भविष्य में किसी प्रकार की उपेक्षा नहीं करेंगे. इसके बाद पुलिस ने नथुआ राम मीना की सम्मानपूर्वक उनके परिवार में घर वापसी कराई. लंबे समय बाद परिवार का साथ मिलने पर बुजुर्ग भावुक हो गए. उन्होंने धौलपुर पुलिस और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान का आभार व्यक्त किया. पुलिस ने कहा कि उसका उद्देश्य केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं, बल्कि समाज के कमजोर, असहाय और वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का मानवीय दृष्टिकोण से समाधान करना भी है. पुलिस ने भविष्य में भी वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान और सहायता के लिए इसी संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की बात कही.