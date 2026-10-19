धौलपुर: गांव में चल रहा था कच्ची शराब बनाने का कारोबार, पुलिस ने 5000 लीटर वॉश नष्ट कर 15 भट्टियां तोड़ीं
सदर थाना प्रभारी अमित ने बताया-पुलिस के हाथ फिलहाल कोई आरोपी नहीं लग सका. पुलिस फरार आरोपियों की पहचान करने में जुटी है.
Published : October 19, 2026 at 7:44 PM IST
धौलपुर: जिले में पंचायत चुनाव को देखते हुए अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है. सोमवार को सदर थाना पुलिस ने आदर्श नगर गांव में छापा मारकर अवैध हथकढ़ शराब बनाने के ठिकाने का भंडाफोड़ किया.पुलिस ने मौके पर करीब 5000 लीटर वॉश नष्ट कर 15 कच्ची भट्टियों को ध्वस्त किया. कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपी मौके से फरार हो गए.
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दी दबिश: सदर थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया- पंचायत चुनाव को देखते हुए क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है. पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि आदर्श नगर गांव में बड़े स्तर पर अवैध रूप से हथकढ़ शराब तैयार की जा रही है. पुलिस टीम ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर दबिश दी. छापेमार कार्रवाई के दौरान पुलिस को अवैध शराब बनाने के लिए तैयार की गई बड़ी मात्रा में वॉश और कच्ची भट्टियां मिलीं. पुलिस ने मौके पर करीब 5000 लीटर वॉश को नष्ट कर दिया. शराब बनाने में इस्तेमाल हो रही 15 कच्ची भट्टियों को नष्ट कर दिया. इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध शराब बनाने के कारोबार में लिप्त लोगों में हड़कंप मच गया.
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पुलिस की भनक लगते ही फरार हुए आरोपी: सदर थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया- पुलिस की दबिश की भनक लगते ही अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोग मौके से फरार हो गए. इसके चलते पुलिस के हाथ फिलहाल कोई आरोपी नहीं लग सका. पुलिस फरार आरोपियों की पहचान करने में जुटी है. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि अवैध शराब के निर्माण और कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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पंचायत चुनाव के मद्देनजर अवैध गतिविधियों पर नजर: पंचायत चुनाव को देखते हुए पुलिस जिले में अवैध गतिविधियों पर विशेष निगरानी रख रही है. अवैध शराब का निर्माण, भंडारण और बिक्री चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकते हैं. ऐसे में पुलिस द्वारा संदिग्ध ठिकानों पर निगरानी बढ़ाई जा रही है और सूचना मिलने पर कार्रवाई की जा रही है.
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