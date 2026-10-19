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धौलपुर: गांव में चल रहा था कच्ची शराब बनाने का कारोबार, पुलिस ने 5000 लीटर वॉश नष्ट कर 15 भट्टियां तोड़ीं

पुलिस ने करीब 5000 लीटर वॉश नष्ट किया ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: जिले में पंचायत चुनाव को देखते हुए अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है. सोमवार को सदर थाना पुलिस ने आदर्श नगर गांव में छापा मारकर अवैध हथकढ़ शराब बनाने के ठिकाने का भंडाफोड़ किया.पुलिस ने मौके पर करीब 5000 लीटर वॉश नष्ट कर 15 कच्ची भट्टियों को ध्वस्त किया. कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपी मौके से फरार हो गए.